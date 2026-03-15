Premio alla Camera per la giornalista abruzzese Lisa Di Giovanni

Suo il riconoscimento all’evento istituzionale “Libere di scegliere”: dalla cronaca alla poesia, un percorso tra informazione, impegno sociale e promozione culturale

Dalla cronaca alla poesia, passando per l’impegno sociale e la promozione culturale. La giornalista Lisa Di Giovanni è stata premiata alla Camera dei Deputati durante l’evento istituzionale “Libere di scegliere”, ospitato nella prestigiosa Sala del Refettorio e dedicato al valore della libertà, della responsabilità e delle scelte consapevoli. Un riconoscimento che arriva per una figura da anni attiva nel mondo dell’informazione e della cultura. Originaria dell’Abruzzo, ma residente a Roma da oltre vent’anni, Di Giovanni ha costruito nel tempo un percorso professionale che intreccia giornalismo, editoria e attività sociale, mantenendo sempre un forte legame con la propria terra d’origine.

La manifestazione, organizzata dalla giornalista e conduttrice Jessica Fegatilli insieme all’avvocata Eufemia Ferrara, ha riunito esponenti della magistratura, della politica, della cultura e dello spettacolo. Tra i premiati figurano anche il magistrato Valerio De Gioia, l’On. Santori, l’On. Laura Ravetto, la psicologa Anna Maria Giannini, la giornalista Vassiliki Tziveli, l’attrice Sarah Maestri e le conduttrici e influencer Clizia Incorvaia e Ludovica Pagani. Per Lisa Di Giovanni il premio rappresenta un riconoscimento a un lavoro costruito negli anni tra informazione e impegno civile.

Giornalista pubblicista, fondatrice dell’agenzia P.R. & Editoria e direttrice della rivista culturale La finestra sul Gran Sasso, ha sempre affrontato il giornalismo con uno sguardo attento ai risvolti umani e sociali dei fatti, raccontando storie che mettono al centro le persone e le loro fragilità. Un percorso che non si ferma alla cronaca. Negli anni l’autrice ha affiancato all’attività giornalistica anche la scrittura, pubblicando diversi libri e dedicandosi alla poesia come strumento di riflessione e introspezione. Proprio in questi mesi è uscita la sua nuova raccolta “DAI-NI-KAN – Centomila stagioni dell’anima” (Edizioni Jolly Roger), un volume di haiku che attraversa i grandi temi dell’esistenza: resilienza, sofferenza, rinascita, empatia, coraggio e trasformazione. Una poesia essenziale, fatta di immagini e silenzi, che invita a fermarsi e a guardarsi dentro. Un libro che arriva in un momento simbolico della sua carriera, quasi a chiudere un cerchio tra informazione e scrittura. Perché, come ha spiegato la stessa giornalista nel giorno del riconoscimento: «La libertà non è solo la possibilità di scegliere, ma il coraggio di farlo con consapevolezza, responsabilità e rispetto per la verità. È questo che cerco di portare nel mio lavoro, sia quando racconto la realtà come giornalista, sia quando provo a restituirla attraverso la poesia». Un messaggio che parte dalle radici abruzzesi dell’autrice e arriva fino alle istituzioni nazionali, ricordando che la libertà non è uno slogan, ma una responsabilità quotidiana. E che raccontarla, oggi più che mai, è ancora il compito più difficile – e necessario – dell’informazione.