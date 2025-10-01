Mercoledì 01 Ottobre 2025

Cultura

Le Uncinettine di Atessa portano l’arte all’uncinetto a Roma con Michelangelo Pistoletto

01/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Le Uncinettine di Atessa portano l’arte all’uncinetto a Roma con Michelangelo Pistoletto

3500 fiori realizzati a mano arricchiranno il Terzo Paradiso dei giardini della Mole Adriana, nell’ambito del progetto ManiGreen legato al Giubileo del Mondo Educativo.

ATESSA – Un pezzo di Atessa sbarcherà a Roma grazie all’arte delle Uncinettine dell’Associazione Atessa XXI secolo. Dal 12 ottobre al 2 novembre, le mani sapienti delle donne atessane saranno protagoniste del progetto ManiGreen, curato dall’artista e candidato al Nobel per la Pace 2025, Michelangelo Pistoletto, nell’ambito del Giubileo del Mondo Educativo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e sostenibilità, valorizzando il legame tra uomo e natura attraverso l’arte. I lavori delle Uncinettine – 3500 fiori realizzati all’uncinetto, insieme ad alcune opere precedenti smontate per l’occasione – arricchiranno il Terzo Paradiso, installazione simbolica dei giardini della Mole Adriana, trasformando lo spazio in un luogo di riflessione tra arte, natura e futuro.

L’associazione ha anche lanciato un appello per raccogliere coperte in lana o cotone, destinate a bambini e visitatori per godere della mostra immersi nel comfort e nella bellezza dell’arte tessile.

Il Sindaco di Atessa, Borrelli, ha commentato: “Ci riempie di orgoglio questo riconoscimento, che onora e magnifica la sapienza di un’arte tramandata da generazioni. Invito chiunque possa recarsi a Roma a visitare il parco della Mole Adriana e ammirare i lavori delle nostre preziose Uncinettine.”

Grazie a questa partecipazione, l’arte all’uncinetto di Atessa si trasforma in messaggio di sostenibilità e bellezza, portando la tradizione locale nel cuore della Capitale.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Atessa

Potrebbero interessarti

A Lanciano la Regione premia Marco Bellelli per lo scatto che ha conquistato la NASA

Nel salone “Attractive” il riconoscimento al medico-fotografo che ha promosso l’Abruzzo nel mondo

A Palazzo Tilli di Casoli (Chieti) il Festival della Lettura per l’infanzia da domani al 28 settembre

Tre giorni per avvicinarsi al mondo dei libri per l’infanzia con l'Associazione “Domenico Allegrino” e il progetto “Cammini tra le pagine”.

Lanciano, “Una serata all’Umberto I”: scienza, conoscenza e diritti umani in primo piano

Il 26 settembre l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo apre le porte a studenti, famiglie e cittadini per laboratori, talk e mostre

A Madrid la mostra “La famiglia Cascella. Oltre il Tempo

e opere del Museo Civico Basilio Cascella di Pescara protagoniste in Spagna

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb