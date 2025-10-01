Le Uncinettine di Atessa portano l’arte all’uncinetto a Roma con Michelangelo Pistoletto

3500 fiori realizzati a mano arricchiranno il Terzo Paradiso dei giardini della Mole Adriana, nell’ambito del progetto ManiGreen legato al Giubileo del Mondo Educativo.

ATESSA – Un pezzo di Atessa sbarcherà a Roma grazie all’arte delle Uncinettine dell’Associazione Atessa XXI secolo. Dal 12 ottobre al 2 novembre, le mani sapienti delle donne atessane saranno protagoniste del progetto ManiGreen, curato dall’artista e candidato al Nobel per la Pace 2025, Michelangelo Pistoletto, nell’ambito del Giubileo del Mondo Educativo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e sostenibilità, valorizzando il legame tra uomo e natura attraverso l’arte. I lavori delle Uncinettine – 3500 fiori realizzati all’uncinetto, insieme ad alcune opere precedenti smontate per l’occasione – arricchiranno il Terzo Paradiso, installazione simbolica dei giardini della Mole Adriana, trasformando lo spazio in un luogo di riflessione tra arte, natura e futuro.

L’associazione ha anche lanciato un appello per raccogliere coperte in lana o cotone, destinate a bambini e visitatori per godere della mostra immersi nel comfort e nella bellezza dell’arte tessile.

Il Sindaco di Atessa, Borrelli, ha commentato: “Ci riempie di orgoglio questo riconoscimento, che onora e magnifica la sapienza di un’arte tramandata da generazioni. Invito chiunque possa recarsi a Roma a visitare il parco della Mole Adriana e ammirare i lavori delle nostre preziose Uncinettine.”

Grazie a questa partecipazione, l’arte all’uncinetto di Atessa si trasforma in messaggio di sostenibilità e bellezza, portando la tradizione locale nel cuore della Capitale.