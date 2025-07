Lanciano, tutto pronto per il Frentano d'Oro 2025, domani sera a ricevere il premio sarà Fabio Luciani il ribelle della scienza

Il riconoscimento al ricercatore lancianese che da Sydney continua a dare prestigio alla sua terra d’origine con scoperte rivoluzionarie nel campo dell’immunologia.

LANCIANO – Sarà una serata speciale quella di domani, venerdì 5 luglio, alle ore 19, nella splendia location del Polo Museale di Lanciano, dove si terrà la cerimonia di premiazione della XXVI edizione del Frentano d’Oro, il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno a una personalità originaria della Frentania che si sia distinta nel mondo. A riceverlo quest'anno sarà Fabio Luciani, fisico e immunologo di fama internazionale, oggi professore a Sydney, noto per le sue ricerche all’avanguardia nell’ambito dell’immunogenomica e dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina.

Un talento ribelle, come lo ha definito “La Repubblica”, che ha saputo intrecciare con maestria discipline diverse – dalla fisica alla biologia, dalla matematica alla virologia – per costruire un metodo di ricerca innovativo e vincente. Proprio a partire da una tesi di laurea rivoluzionaria, seguita dal professor Giorgio Turchetti, docente emerito dell’Università di Bologna, che sarà presente domani alla cerimonia, Luciani ha fatto dell’interdisciplinarità la chiave del suo approccio scientifico. A condurre l’evento sarà Mario Giancristofaro, storico coordinatore del premio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le tappe professionali e personali del protagonista, celebrandone le conquiste e i legami mai spezzati con la sua città natale, Lanciano.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, visto che – come da regolamento – il Frentano d’Oro si assegna solo a chi, pur portando il proprio sapere e talento nel mondo, non ha mai reciso il filo che lo lega alla terra d’origine. Luciani riceverà l’ambitissima scultura dell’“Uomo Vitruviano” di Mario Ceroli, simbolo del Premio, dalle mani di Vilma Campitelli, flautista e Frentano d’Oro uscente. Durante la serata sarà distribuito anche il tradizionale libretto celebrativo, con racconti, aneddoti e testimonianze di chi ha conosciuto da vicino il Luciani ragazzo, studente e scienziato.

“Con la sua tripletta di umiltà, curiosità e intuizione – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Frentano d’Oro Stefano Graziani – Fabio Luciani lancia un messaggio potente ai giovani: un po’ come lo Steve Jobs del ‘siate affamati, siate folli’, la sua è una lezione di libertà intellettuale e di coraggio”. Appuntamento quindi a domani sera: un’occasione per celebrare il talento, il merito, e quel profondo senso di appartenenza che – da oltre un quarto di secolo – è il cuore pulsante del Frentano d’Oro.