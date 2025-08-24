Lanciano si prepara al Mastrogiurato 2025, ad impersonarlo sarà lo stimato oncologo Antonio Nuzzo

Lanciano si veste di storia per accogliere la 43ª edizione del Mastrogiurato, la grande rievocazione medievale che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto, attirando visitatori da tutto l’Abruzzo e non solo. Un evento che non è solo folclore, ma memoria viva, identità collettiva e orgoglio cittadino.
Quest’anno, il titolo di Mastrogiurato – l’antico Magistrato delle Fiere che nei secoli presiedeva e garantiva i commerci dell’Emporio frentano – è stato affidato al dottor Antonio Nuzzo, oncologo di fama e figura di riferimento per la sanità frentana. Una carriera lunga e prestigiosa, sempre spesa al servizio della comunità, che trova ora il giusto riconoscimento nella nomina a custode simbolico di una tradizione che lega passato e presente.
L’investitura ufficiale e il grande corteo storico sono in programma per domenica 7 settembre 2025, con una novità di rilievo: per la prima volta il giuramento avverrà all’interno del Parco Villa delle Rose, antica piana delle fiere medievali.
A sfilare anche quest'anno ci saranno anche le Dame di Quartiere, selezionate attraverso il concorso che, giunto all’ottava edizione, non premia solo bellezza ma eleganza, portamento e motivazione nel portare avanti l’eredità storica della città. Saranno loro, insieme alle damigelle, a dare colore e suggestione al corteo, incarnando lo spirito dei rioni cittadini: Civitanova, Sacca, Lancianovecchia e Borgo.
Ma dietro le quinte di questa rievocazione, che ormai è diventata un appuntamento regionale di primo piano, quest’anno c’è una sfida ancora più grande: portare avanti l’evento nonostante l’assenza di fondi pubblici, con uno sforzo straordinario che ha visto protagonisti i giovani del nuovo direttivo dell’Associazione “Il Mastrogiurato” presieduta da Cralo Ciccocioppo “Non potevamo permettere che questa tradizione si spegnesse – sottolineano gli organizzatori –. Il Mastrogiurato non è solo uno spettacolo: è la nostra storia, la nostra identità. È il modo in cui Lanciano ogni anno mostra al mondo la sua forza e la sua unità”. Una sfida di passione e resistenza culturale che dimostra quanto il Mastrogiurato non appartenga a pochi, ma a un’intera comunità. E che la memoria, quando è sostenuta dall’entusiasmo delle nuove generazioni, può diventare il motore di un futuro radicato nella tradizione. Dunque anche quest'anno Lanciano tornerà a indossare gli abiti medievali: il suono dei tamburi, gli sbandieratori, le dame, i cavalieri e la figura solenne del nuovo Mastrogiurato ridaranno vita a una storia che da oltre quarant’anni accompagna e unisce la città.