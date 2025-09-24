Mercoledì 24 Settembre 2025

Cultura

Lanciano, “Una serata all’Umberto I”: scienza, conoscenza e diritti umani in primo piano

24/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Il 26 settembre l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo apre le porte a studenti, famiglie e cittadini per laboratori, talk e mostre

Un appuntamento speciale attende Lanciano venerdì 26 settembre 2025. Dalle 17 alle 21, l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Umberto I” ospiterà la manifestazione “Una serata all’Umberto I: tra scienza e conoscenza”, patrocinata dal Comune di Lanciano.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere studenti, famiglie, docenti e l’intera cittadinanza, sarà un’esperienza educativa e partecipativa che unisce scienza, cultura e impegno civile. Il programma prevede: Laboratori scientifici interattivi per tutte le età, curati da ricercatori esterni, studenti e docenti dell’Istituto, per scoprire la scienza attraverso esperimenti e attività pratiche.

Talk e incontri divulgativi sull’alimentazione, proposti dalla Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus, da Cuore Sano ETS e dall’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), con focus su cibo, salute e sostenibilità. Mostra sui diritti umani a cura di Robert F. Kennedy Human Rights Italia, dal titolo “Coraggio senza confini.

Diritti Umani: un sogno universale”, che offrirà uno spunto di riflessione sui valori di dignità, libertà e uguaglianza. Una serata che promette di unire apprendimento, curiosità e coscienza civile, trasformando la scuola in un luogo di dialogo aperto con la città.

