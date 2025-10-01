Lanciano celebra i nonni con un libro e una mostra dei bambini delle scuole

LANCIANO – Domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 11, in occasione della Festa dedicata ai nonni, le Stanze Liquide (ex De Giorgio, via dei Funai) ospiteranno un doppio evento speciale: la presentazione del libro “Racconti… dei nonni ai nipoti”e l’inaugurazione della mostra con i disegni e gli scritti realizzati dagli alunni delle attuali classi quarte delle scuole primarie di Lanciano (Principe di Piemonte, Olmo di Riccio, Rocco Carabba, Marcianese, Eroi Ottobrini e Giardino dei Bimbi).
Il progetto è stato promosso dall’Associazione Culturale Quartiere Storico Civita Nova in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano. Interverranno il sindaco Filippo Paolini, il consigliere Giacomo Dell’Anna, l’ideatrice del progetto Maura Febbo e Domenico Maria Del Bello, del direttivo dell’Associazione.
Il volume, pubblicato con il sostegno del Comune di Lanciano, raccoglie i racconti e i disegni dei bambini, che hanno messo su carta le storie tramandate dai loro nonni, creando un ponte tra generazioni.
La mostra resterà aperta fino al 9 ottobre con ingresso pomeridiano dalle 17 alle 20.