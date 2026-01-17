La viola da gamba di Matteo Cicchitti in tour: sei tappe tra Abruzzo e Roma

L’itinerario, che toccherà luoghi di alto valore spirituale e artistico tra Pescara, le province di Chieti, e la Capitale, si caratterizza per il suggestivo format dei concerti a lume di candela, pensato per esaltare l’intimità dello strumento in contesti acustici d'eccezione.
Il programma e le tappe:
Il tour si aprirà lunedì 19 gennaio (ore 19:45) a Pescara, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, con un Symposium dedicato all'interpretazione della musica barocca.
I concerti solistici entreranno nel vivo nei giorni successivi:
20 gennaio (Lanciano): ore 19:00, Chiesa di San Rocco (in occasione della festa di San Sebastiano).
21 gennaio (Orsogna): ore 19:00, Convento del Ritiro della SS. Annunziata del Poggio.
22 gennaio (Pennadomo): ore 21:00, Chiesa di San Nicola di Bari.
23 gennaio (Ortona): ore 18:30, Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria.
24 gennaio (Roma): il gran finale alle ore 20:00 presso la Sala Laurentina.
Definito dalla critica come un "archeologo del sentimento", il Maestro Cicchitti proporrà un'antologia di autori come Diego Ortiz, Tobias Hume e Benjamin Hely. Non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di veri e propri riti sonori dove la viola da gamba — strumento capace di imitare la voce umana — diventerà il ponte tra il rigore filologico e la sensibilità contemporanea.
Un'occasione imperdibile per il pubblico abruzzese di ascoltare un artista che ha fatto della coerenza storica e del recupero della bellezza "sussurrata" la propria missione internazionale.