La viola da gamba di Matteo Cicchitti in tour: sei tappe tra Abruzzo e Roma

17/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo

Un viaggio sonoro dal Rinascimento al Barocco per riscoprire la purezza della musica antica. Dal 19 al 24 gennaio, il musicista frentano Matteo Cicchitti, virtuoso della viola da gamba e ricercatore della prassi esecutiva storica, sarà protagonista del tour "Ricercari e Canzoni"

L’itinerario, che toccherà luoghi di alto valore spirituale e artistico tra Pescara, le province di Chieti, e la Capitale, si caratterizza per il suggestivo format dei concerti a lume di candela, pensato per esaltare l’intimità dello strumento in contesti acustici d'eccezione. Il programma e le tappe: Il tour si aprirà lunedì 19 gennaio (ore 19:45) a Pescara, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, con un Symposium dedicato all'interpretazione della musica barocca. I concerti solistici entreranno nel vivo nei giorni successivi: 20 gennaio (Lanciano): ore 19:00, Chiesa di San Rocco (in occasione della festa di San Sebastiano). 21 gennaio (Orsogna): ore 19:00, Convento del Ritiro della SS. Annunziata del Poggio. 22 gennaio (Pennadomo): ore 21:00, Chiesa di San Nicola di Bari. 23 gennaio (Ortona): ore 18:30, Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. 24 gennaio (Roma): il gran finale alle ore 20:00 presso la Sala Laurentina. Definito dalla critica come un "archeologo del sentimento", il Maestro Cicchitti proporrà un'antologia di autori come Diego Ortiz, Tobias Hume e Benjamin Hely. Non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di veri e propri riti sonori dove la viola da gamba — strumento capace di imitare la voce umana — diventerà il ponte tra il rigore filologico e la sensibilità contemporanea. Un'occasione imperdibile per il pubblico abruzzese di ascoltare un artista che ha fatto della coerenza storica e del recupero della bellezza "sussurrata" la propria missione internazionale.