La chef di Casalbordino Valentina Oltremonte partecipa a “Cuochi D’Italia”

La chef di Casalbordino Valentina Oltremonte parteciperà il prossimo 19 novembre alla trasmissione condotta su Tv8 da Alessandro Borghese “Cuochi D’Italia” .

Ci sarà un volto abruzzese, Valentina Otremonte, una bella e brillante chef di Casalbordino, in provincia di Chieti, a farsi valere in “Cuochi d’Italia”, la competizione culinaria su Tv 8 condotta da Alessandro Borghese. La nuova stagione del Format televisivo di grande successo ha preso il via il mese scorso e vedrà competere venti cuochi provenienti da nord, centro e sud Italia con i loro piatti tipici della tradizione regionale. Valentina con la sua grinta ce la metterà tutta con l preparazioni culinarie davvero da leccare i baffi per tentare di convincere la giuria composta, oltre che da Alessandro Borghese, dai rinomati giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Non è possibile anticipare molto sulla puntata in cui la nostra Valentina Oltremonte parteciperà alla gara, che sarà trasmessa il 19 novembre alle 19,30 su Tv 8, ma la chef abruzzese, specializzata nel fare la cuoca a domicilio per deliziare i palati di famiglie ed intere compagnie e spesso presente a sagre per far degustare i suoi piatti forti,ossia la pasta fatta in casa e le cucine tipiche abruzzesi,è dal 2006 anche una rinomata somelier. Valentina è davvero molto contenta di aver preso parte a questa trasmissione: “E’ stato importante per me rappresentare l’Abruzzo ma soprattutto portare la nostra tradizione, la nostra storia e la nostra cultura enogastronomica del territorio alla ribalta nazionale.” – ha detto entusiasta. Ma cosa accadrà in studio? In ogni appuntamento serale del format due cuochi rappresentanti due regioni italiane si sfidano in una doppia prova e le loro preparazioni culinarie vengono giudicate dalla giuria.Valentina si sfiderà con la Regione Valle D’Aosta. E con quali pietanze abruzzesi si metterà in gioco? Nella prima prova i due chef in gara devono preparare una pietanza su tre possibili opzioni della regione di casa, che viene scelta dal cuoco ospite. Sarà in grado Valentina di battere il suo avversario a suon di spadellamenti ed impiattamenti? Lo scopriremo il 19 novembre. Tutti a fare il tifo per lei.