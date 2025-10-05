L’Abruzzo accolto e abbracciato da Assisi, cuore spirituale d’Italia

Alle celebrazioni nazionali per San Francesco, il Presidente richiama il legame tra Francesco e Celestino, ricorda L’Aquila Capitale della Cultura 2026, rilancia i valori della pace e invita a scoprire le bellezze dell’Abruzzo.

“L’Abruzzo si sente oggi accolto e abbracciato da Assisi. Per la nostra regione, terra che custodisce l’eredità di Celestino V, questa occasione rappresenta un legame ideale e spirituale tra due grandi figure: Francesco e Celestino, Assisi e L’Aquila, la Porziuncola e Collemaggio. È stato proprio il Papa che ha voluto chiamarsi Francesco a proclamare L’Aquila e la Basilica di Collemaggio come la Capitale del Perdono”.

Lo ha detto oggi il presidente Marsilio, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni nazionali in onore di San Francesco in diretta televisiva Rai. La giornata è iniziata molto presto quando Marsilio, intorno alle 8, è stato ricevuto dal sindaco di Assisi, Valter Stoppini e dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti dove ha firmato il libro di onore della città. Successivamente ha preso parte alla solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro della cultura Alessandro Giuli. Un momento particolarmente significativo della celebrazione è stato l’accensione della Lampada Votiva dei Comuni d’Italia da parte del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, con l’olio offerto dalla Regione Abruzzo.

“Oggi l’Abruzzo è onorato di essere qui - ha aggiunto il Presidente - cuore spirituale dell’Italia, per rappresentare l’intera Nazione davanti al suo Patrono”. Marsilio ha quindi ricordato che L’Aquila, città che custodisce le spoglie di Celestino V, si prepara a vivere nel 2026 l’anno da Capitale italiana della Cultura, un riconoscimento che testimonia la sua rinascita dopo le ferite del terremoto e che valorizza il suo immenso patrimonio storico e artistico, mentre Assisi si appresta a celebrare l’ottavo centenario della morte di Francesco che in Abruzzo trovò alcuni dei suoi primi seguaci e biografi.

“Abbiamo scelto di portare qui, ad Assisi, non solo l’olio dei nostri uliveti - ha proseguito Marsilio - ma anche segni tangibili di tutela e valorizzazione del patrimonio, contribuendo al restauro della loggetta di controfacciata della Basilica di Santa Maria degli Angeli e sostenendo il recupero di due dipinti settecenteschi raffiguranti San Francesco e Santa Chiara. L’olio votivo è stato portato in due anfore in ceramica aquilana, realizzate con le tecniche tradizionali del nostro artigianato artistico. Abbiamo portato le eccellenze dell’agroalimentare abruzzese, perché l’Abruzzo è terra di santi e di borghi, ma anche di sapori, di lavoro e di qualità”. Il Presidente ha inoltre ringraziato il Governo e il Parlamento “che hanno votato per ripristinare a distanza di decenni la festività nazionale”.

“Che questa giornata - ha proseguito- consacrata dal ricordo del Cantico delle Creature a ottocento anni dalla sua composizione, diventi stimolo e spinta universale verso la pace, in un tempo fragile e incerto, in cui i venti di guerra, vendetta e divisione continuano a soffiare in ogni parte del mondo. Che la lampada accesa oggi davanti al Santo continui a brillare come luce di speranza, come guida per i giovani, come segno di pace per l’Italia intera”. Infine l’invito: “L’Abruzzo vi aspetta, con la bellezza dei suoi paesaggi e la forza delle sue tradizioni! Terra di fede, cultura e ospitalità, tra mare e montagna, borghi e tradizioni pronta ad accogliervi con la sua storia millenaria, la sua gente e la sua bellezza”.

I gruppi folkloristici della Regione Abruzzo hanno aperto il corteo fino alla Basilica San Francesco: - 8 Dame di Scanno - 16 figuranti del Mastrogiurato di Lanciano - 4 rappresentanti del Laccio d’amore di Penna Sant’Adrea - 4 rappresentanti degli Sbandieratori di Popoli Presenti circa 75 sindaci abruzzesi.