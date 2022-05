Il pianista Michele Di Toro torna a Lanciano con il suo Elisir

il maestro sarà ospite della seconda edizione del festival EMF RELive.

Lanciano riabbraccia, dopo alcuni anni di assenza, un grande artista della nostra terra. Venerdì 13 maggio, alle ore 21:00 presso il Teatro Fedele Fenaroli, il maestro Michele Di Toro torna a suonare in città, ospite della seconda edizione del festival EMF RELive, ciclo di concerti di primavera dedicati ai nuovi progetti discografici degli artisti nostrani o legati all’Abruzzo.

Il festival è organizzato dalla PICSAT Abruzzo in collaborazione con importanti enti come l’Associazione “Amici della Musica Fedele Fenaroli”, il FAI – Delegazione di Lanciano, il Comitato Artistico Lancianese e ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura lancianese.

Il Maestro Di Toro, pianista di cultura musicale e produzione molto variegata, si forma tra Italia e Francia, cominciando subito a ricevere premi e riconoscimenti di alto livello come il “Martial Solal” di Parigi e il “F. Gulda”, entrambi dedicati al pianismo jazz. Di Toro suona nei più prestigiosi teatri nazionali ed internazionali e in jazz club affermati: Conservatorio "G. Verdi" (MI), Piccolo Teatro Strehler (MI), Piccolo Teatro Studio (MI), Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia (MI), Società Umanitaria (MI), Rocca di Angera dei Principi Borromeo (VA), Anfiteatro dell'Auditorium di Roma, Alexanderplatz (Roma). Ha partecipato a manifestazioni come "Iseo Jazz" nel 2002, ai "Concerti del Tempietto" (Teatro di Marcello, Roma), è ospite regolare della "Settimana Mozartiana" che ogni anno si svolge a Chieti, ha fatto parte della Civica Jazz Band diretta da Enrico Intra.

Nel 2021 Di Toro ha realizzato il suo secondo album, “Elisir”, che ora sta presentando attraverso gli ultimi concerti. I biglietti sono già disponibili sul sito Ciaotickets digitando il nome del festival; sul sito del Teatro Fenaroli, presso i rivenditori ufficiali Bar Micolucci, Venditti e Tabaccheria Marina Bruno e infine prenotando al 388 3492484 o sulle pagine ufficiali di PICSAT Abruzzo. Biglietti a € 12,00, ridotti a € 10,00 per associati PICSAT Abruzzo, Amici della Musica Fedele Fenaroli e tesserati FAI e omaggi per bambini fino a 6 anni e operatori sanitari.