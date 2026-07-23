Guardiagrele, torna la Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese: 56ª edizione nel segno dell’armonia

Dal 1° al 23 agosto una rassegna diffusa nel centro storico. Inaugurazione venerdì 31 luglio. Dodici spazi espositivi, botteghe, artigianato dal vivo, mostre, musica e attività per bambini

Sarà un’edizione nel segno dell’“armonia” quella della 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, in programma a Guardiagrele dal 1° al 23 agosto, con l’inaugurazione fissata per venerdì 31 luglio alle ore 18, davanti al Palazzo scolastico di via Cavalieri, nei pressi della pineta di largo Garibaldi. La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta questa mattina nella Sala Corradino D’Ascanio della Regione Abruzzo, a Pescara.

Un appuntamento che quest’anno assume una veste particolare: a causa dei lavori di consolidamento e restauro del Palazzo dell’Artigianato di via Roma, la mostra torna nella sua storica sede espositiva e si trasforma in una rassegna diffusa, con 12 spazi nel centro storico. «Il tema di quest’anno è l’armonia», ha spiegato il presidente dell’Ente Mostra, Gianfranco Marsibilio, sottolineando la collaborazione costruita con la Regione Abruzzo e l’amministrazione comunale.

L’obiettivo è esaltare il bello e offrire ai visitatori un’esperienza capace di emozionare, riportando vita nel borgo attraverso le botteghe e numerose iniziative. Il programma prevede estemporanee di artigianato dal vivo, concerti di Guardiagrele Opera, il Campus scuola delle arti dedicato ai bambini e una speciale Carta per le visite delle botteghe, con estrazione finale di premi. Il 5 agosto è inoltre previsto un incontro con la Cna Abruzzo dedicato al tema della vacanza attiva ed esperienziale.

Ampio spazio sarà riservato anche alle esposizioni. Il Teatro Marrucino di Chieti metterà a disposizione alcuni costumi di Mariella Cremi e Luciano Pavarotti, accompagnati da strumenti musicali. In programma anche un abito della Turandot di Puccini dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, i mosaici dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e una selezione di ceramiche pubblicitarie utilizzate in passato per promuovere prodotti dell’industria dolciaria e dei liquori. Non mancheranno le opere di Vito Pancella, le creazioni di Clodoveo Masciarelli, le ceramiche di una decina di artigiani di Castelli, tra cui un particolare piatto utilizzabile su entrambe le facce, e il design italiano del Novecento con D’Amico Arredamenti e i lavori di Achille e Piergiacomo Castiglioni.

La manifestazione ospiterà anche un momento dedicato alla solidarietà, con uno spazio riservato all’artista Noemi, affetta da Sma, che realizza i suoi quadri con una sola mano, mentre è distesa su un lettino. Per l’assessora regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, la Mostra rappresenta un'importante occasione per unire artigianato e arte e valorizzare la tradizione abruzzese. «L’artigianato è un settore in cima all’agenda del mio dipartimento», ha sottolineato, evidenziando la necessità di sostenere competenze e giovani in quelle produzioni uniche e non replicabili.

Il sottosegretario regionale al Turismo Daniele D’Amario ha invece rimarcato il ruolo della manifestazione come stimolo per le politiche regionali a sostegno dell’artigianato.

«Oggi chi va su un territorio vuole non solo vederlo ma viverlo», ha detto, sottolineando come visitare una mostra o una bottega rappresenti un’esperienza autentica legata al “saper fare” del territorio. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, che ha ricordato le difficoltà legate alla chiusura del Palazzo dell’Artigianato e la scelta di utilizzare l’ex sede espositiva e le botteghe sfitte del centro storico. Per il presidente del Consiglio comunale Orlando Console, la Mostra rappresenta da 56 anni un punto di riferimento per l’identità del territorio, capace di creare un legame tra tradizione e innovazione e di coinvolgere turismo, commercio, agricoltura e promozione territoriale.

Dalla minoranza consiliare, Liliana Rullo ha definito la rassegna un «direttore d’orchestra» capace di mettere in connessione diversi settori e valorizzare l’identità guardiese. La 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.30. Una formula diffusa che punta a trasformare il centro storico di Guardiagrele in un grande spazio espositivo, riportando al centro la tradizione artigiana e il patrimonio culturale della città