Gessopalena e le Giornate FAI: il fascino del “borgo di gesso” tra arte, storia e natura

Gessopalena apre le sue porte al FAI con itinerari esclusivi, arte contemporanea e memoria viva. Un borgo meraviglioso, una delle 29 aperture straordinarie in Abruzzo

Nel cuore dell’Abruzzo, stretto fra le pieghe della Maiella e le gole profonde della valle del Sangro, sorge Gessopalena: un borgo dalla bellezza ruvida e struggente, sospeso tra rovina e meraviglia. Proprio in questo straordinario paesaggio, nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita visitatori e appassionati a scoprire La Pretalucente e il borgo fantasma nel gesso, tema clou dell’edizione 2025 delle Giornate FAI d’Autunno cui aderisce Gessopalena.

Gli appuntamenti a Gessopalena per il FAI Gessopalena non sarà una semplice tappa: sarà un racconto da vivere passo dopo passo. Tra le aperture previste: La Pretalucente e il borgo fantasma nel gesso: immersione nel nucleo originario scavati nella roccia, con case, chiese e scorci rupestri di rara suggestione. Moveo Negotium in otio: l’arte del tombolo a Palazzo (riservato a soci FAI) – viaggio nell’artigianato antico del merletto e nella tradizione locale. Dalla vecchia fornace alla cantina scavata nel gesso: memorie di industrie e mestieri del passato, testimonianza di un’economia legata alla pietra bianca.

La piazza delle meraviglie: cuore pulsante architettonico del borgo moderno, tra affacci e storie civili. Da Gessopalena a Sant’Agata. Storia, natura e briganti: percorso naturalistico tra il paese e la frazione abbandonata, attraversando paesaggi e memorie della Brigata Maiella.

La Morgia – arte e natura: sabato 11 ottobre, alle ore 18:00, il FAI propone un incontro con l’artista Costas Varotsos, che torna dopo circa 30 anni a Gessopalena per dialogare con il paesaggio e il suo progetto “Orizzonti”. Queste visite saranno condotte dai volontari del FAI e offriranno ai partecipanti la possibilità non solo di vedere, ma di ascoltare e conoscere il retroterra culturale e naturale dei luoghi.

Gessopalena è un borgo “molto vivo nella rovina”. Le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, i terremoti e il lento abbandono hanno trasformato l’antico “Paese Vecchio” (o “Terravecchia”) in un paesaggio archeologico di case scavate nel gesso, portali, nicchie, cunicoli e rovine che oggi emergono come tracce luminose.

Tra le testimonianze da non perdere: Le cave e i rioni scavati nel gesso: casa e pietra diventano un tutt’uno, con ambienti affascinanti che riflettono luce e ombra. La chiesa di Santa Maria Maggiore: la principale chiesa del borgo moderno, ricostruita in parte nell’Ottocento, con un portale antico proveniente da edifici del borgo vecchio. I ruderi della chiesa di Sant’Egidio: nel borgo antico, oggi ridotta a rudere, conserva un portale cinquecentesco splendidamente ricostruito e tracce della struttura originaria.

La chiesa di Sant’Antonio: sorta accanto al percorso che sale verso il borgo, ora in stato di abbandono, con elementi architettonici che testimoniano fasi diverse della storia locale. I segni della guerra e della memoria: nel dicembre 1943 Gessopalena fu assalita dai nazisti, che applicarono la tecnica della “terra bruciata” distruggendo case e costringendo l’evacuazione del borgo. Arte contemporanea tra natura e paesaggio: l’opera “Orizzonti” di Varotsos sulla Morgia è un gesto che “riattiva la memoria” e riconnette il senso dello spazio all’arte.

In Abruzzo, il FAI punta in grande: 29 aperture straordinarie in 9 località durante il weekend FAI d’Autunno. Tra queste, oltre a Gessopalena, emergono borghi come Rapino, Ortona, Vasto, il cuore spirituale dell’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, complessi storici e spazi solitamente chiusi al pubblico.

"Siamo orgogliosi che Gessopalena faccia parte delle Giornate FAI d’Autunno — sottolinea il sindaco Mario Zulli —. È un’occasione per far conoscere a tanti visitatori la bellezza del nostro borgo, la sua storia e il suo patrimonio unico. Invitiamo tutti a venire a scoprire Gessopalena e a lasciarsi conquistare dalla sua atmosfera speciale.”

Miriana Lanetta