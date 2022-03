Francavilla al Mare: al giro di boa il progetto degli Stati Generali delle Donne Hub

Soddisfazione per il risultato ottenuto dal progetto che ha tra gli obiettivi quello di formare donne under 50 per il superamento del digital divide generazionale.

“Il progetto “innovazione digitale ,generatrice sociale, in epoca post covid19”, ideato e gestito dagli Stati generali delle Donne Hub, finanziato dalla regione Abruzzo, e’ al giro di boa” ad affermarlo è Pina Rosato, vicepresidente nazionale degli Stati generali delle Donne Hub, coprogettista e coordinatrice del progetto che si pone come principale obiettivo di formare donne under 50 all’ascolto ed alla progettazione di attività culturali e ricreative, al superamento del digital divide generazionale ed all’inclusione sociale degli over 65.

“Questo progetto ci sta dando soddisfazione e, soprattutto, gioia nel constatare che tante persone over 60 hanno ripreso a studiare, ad aggiornarsi, soprattutto nel mondo delle nuove tecnologie, per superare il digital divide generazionale messo a nudo dal forzato lockdown della primavera del 2020. Come da progetto abbiamo dato priorità al corso di educazione digitale. Molti degli obiettivi programmati sono stati raggiunti ma abbiamo ancora tanto da fare; infatti è emersa la necessità di programmare un laboratorio di pratica/esercitazione per applicare quanto appreso in modo da raggiungere la consapevolezza di poter osare e sfidare le tecnologie digitali a tutto tondo. Abbiamo svolto molti altri incontri dall’inglese relativo alla terminologia digitale, a lezioni on line con temi come la comunicazione, il benessere, la motivazione, l’autostima e il superamento delle insicurezze e delle paure.” ha aggiunto Pina Rosato parlando anche delle ulteriori iniziative inserite nel progetto.

“Vogliamo creare inclusione sociale, aiutare le donne a ricostruire legami amichevoli e relazionali nel tessuto sociale. In questa ottica abbiamo iniziato un coinvolgente corso di recitazione /teatro e stiamo definendo tre visite guidate con l’obiettivo di godere dell’arte e della natura del nostro Abruzzo. Inoltre, nel mese di giugno inaugureremo ‘La stanza del colore’con incontri di arte relazionale. Sono previsti incontri oltre che a Francavilla, anche nelle aree interne nei comuni coinvolti nel progetto: Bomba, Fallo, Pietraferrazzana.”