DigitalCives, la “Mazzini” di Lanciano prima in Abruzzo con il Patentino Digitale

La 2ª F dell’I.C. Mario Bosco protagonista all’Auditorium Flaiano. Secondo premio per un video contro il cyberbullismo

È la classe 2ª F della Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” dell’I.C. Mario Bosco di Lanciano la prima in Abruzzo a conseguire il Patentino Digitale nell’ambito della seconda edizione di DigitalCives – Media Education sulla Cittadinanza Digitale. La cerimonia conclusiva si è svolta il 19 febbraio 2026 all’Auditorium Flaiano di Pescara, durante l’evento finale del progetto promosso dal Corecom Abruzzo, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani una cultura digitale consapevole, responsabile e rispettosa delle regole della rete.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i Patentini Digitali alle scuole abruzzesi che hanno partecipato al percorso formativo. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del Corecom Giuseppe La Rana, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci e il dirigente della Polizia di Stato Giammauro Placido, partner del progetto.

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica Mirella Spinelli: «Essere la prima scuola in Abruzzo, con la classe 2ª F, a conseguire il Patentino Digitale rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale investire nell’educazione alla cittadinanza digitale, accompagnando i nostri studenti in un percorso di crescita che li renda consapevoli, responsabili e rispettosi nell’utilizzo delle tecnologie».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla professoressa Monia Di Leandro per la guida nel percorso formativo, alla professoressa Gabriella Schips, referente del progetto, e alla professoressa Antonella Francione, che ha coordinato i lavori del video premiato. Il riconoscimento rappresenta un traguardo importante per l’intera comunità scolastica e conferma l’impegno dell’istituto nella promozione di una cultura digitale fondata su consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva.

Durante l’evento sono stati premiati anche gli studenti Federico Righetti e Simone Di Campli (classe 1ª B), con la partecipazione speciale di Roberto Righetti (2ª B), vincitori del secondo premio per un video dedicato al tema del cyberbullismo.

Il lavoro, apprezzato “per l’elevata qualità e per aver rappresentato un esempio virtuoso di partecipazione scolastica, progettualità didattica e sensibilità educativa”, racconta con semplicità ed efficacia una vicenda di offese online, mettendo in luce il punto di vista della vittima e quello del bullo, spesso inconsapevole delle conseguenze delle proprie azioni.

Miriana Lanetta