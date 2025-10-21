Cottabo, l’eccellenza che nasce dal cuore di Lanciano: tra i Migliori Ristoranti d’Italia secondo il Gambero Rosso

raffinato ristorante nel centro storico di Lanciano conquista ancora una volta la guida più prestigiosa della cucina italiana

C’è un’eleganza che non si ostenta, ma si respira. È quella del Cottabo, raffinato ristorante incastonato nel cuore del centro storico di Lanciano, riconfermato anche quest’anno tra i Migliori Ristoranti d’Italia dal Gambero Rosso. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei piatti, ma una filosofia di cucina che affonda le radici nella terra d’Abruzzo e nel valore autentico dell’accoglienza.

Al Cottabo, ogni piatto è un piccolo capolavoro di equilibrio e identità. La filiera corta è una regola d’arte: ogni ingrediente arriva da produttori locali selezionati, custodi di una tradizione che parla di autenticità e rispetto per la natura. I sapori abruzzesi vengono reinterpretati con creatività, tecnica e una raffinatezza estetica che trasforma ogni portata in un’esperienza per i sensi. La presentazione dei piatti, curata come un gesto d’amore, racconta un legame profondo tra terra e innovazione, tra memoria e stupore.

Merito di Nico Barone, anima e cuore del locale, lancianese doc e visceralmente legato alla sua terra, alle sue tradizioni ai suoi profumi e alle sue autentiche eccellenze. Amante della sperimentazione, adora stupire i suoi ospiti, guidandoli in un viaggio gastronomico che appaga il gusto e accende l’emozione. Cura ogni dettaglio dell’atmosfera, dai toni caldi della sala alle luci soffuse, per creare un ambiente che avvolge e conquista.

Dietro ogni piatto del Cottabo c’è l’arte di Nino D'Onofrio, lo chef che insieme a Nico ha trovato un connubio perfetto: "due ragazzi con la stessa fame, la stessa voglia di arrivare, uniti da sacrificio, disciplina e ostinazione." Sala e cucina diventano così un solo corpo, un’unica direzione, un equilibrio raro che continua a crescere, passo dopo passo, verso orizzonti sempre più grandi.

E poi..Cottabo è un luogo dove il moderno incontra la pietra antica, dove l’eleganza si mescola al calore e il tempo sembra rallentare. È uno spazio intimo e suggestivo, perfetto per chi cerca un’esperienza che vada oltre il semplice mangiare.

Nico porta nel suo lavoro la lezione del nonno Nicola un oste d’altri tempi, che gli ha insegnato che accogliere significa prendersi cura. È quell’insegnamento a guidarlo ancora oggi, trasformando ogni servizio in un incontro, ogni piatto in un racconto.

La conferma del Gambero Rosso non è solo un premio, ma la consacrazione di un’anima che cucina con il cuore, in un equilibrio perfetto tra passione, territorio e bellezza.

Cottabo insomma è l’Abruzzo servito in tavola, con grazia, orgoglio e un pizzico di magia.



Miriana Lanetta