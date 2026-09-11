Capitale italiana del libro 2027, Santangelo: “La presenza della città di Teramo tra i sette Comuni finalisti premia l’identità culturale dell’Abruzzo”

Gli altri Comuni ammessi alla presentazione del dossier Chiaromonte, Iglesias, Monreale, Nuoro, Pomigliano d’Arco e Treviso.

La Giuria istituita presso il Dipartimento per le attività culturali ha selezionato i sette progetti che concorreranno al titolo di “Capitale italiana della libro 2027”, tra questi anche Teramo con il dossier dal titolo “Teramo e le sue valli”.

“Complimenti alla Città di Teramo, all’amministrazione comunale, alle istituzioni culturali, alle associazioni e a tutte le realtà che hanno contribuito alla costruzione della candidatura – dichiara l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo –. La presenza di Teramo nell’elenco dei finalisti rappresenta un risultato importante per l’intero Abruzzo e conferma la vitalità del suo patrimonio culturale, della sua produzione editoriale e della sua rete di partecipazione.

Il progetto “Teramo e le sue valli” – prosegue l’assessore – restituisce un’idea di cultura radicata nei territori, capace di mettere in relazione il capoluogo con le comunità, i paesaggi e le identità della provincia. Il libro diventa, così, uno strumento di conoscenza, inclusione e crescita, in grado di unire generazioni e sensibilità diverse. In bocca al lupo al Comune per il proseguo di questo percorso di candidatura”. Gli altri Comuni ammessi alla presentazione del dossier Chiaromonte, Iglesias, Monreale, Nuoro, Pomigliano d’Arco e Treviso.