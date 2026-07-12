Auto si schianta contro un palo e si ribalta: grave una trentenne ad Alba Adriatica

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Lombardia. Al volante la sorella venticinquenne, rimasta ferita in modo lieve. Indagano i Carabinieri.

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 12 luglio, intorno alle ore 7:45 in via Lombardia ad Alba Adriatica. Un'autovettura con a bordo due sorelle della zona si è scontrata violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica per poi ribaltarsi al centro della carreggiata.

Alla guida del mezzo si trovava una ragazza di 25 anni, rimasta ferita in modo lieve, mentre ad avere la peggio è stata la sorella di 30 anni che viaggiava sul lato passeggero. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto e un'ambulanza della Croce Verde.

La trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Teramo, dove si trova ricoverata in prognosi riservata a causa dei traumi riportati nel violento impatto. La conducente, invece, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero per lievi ferite e contusioni.

I Carabinieri di Alba Adriatica hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli. I militari stanno inoltre effettuando le verifiche di rito sulla regolarità dei documenti di guida e di circolazione dell’auto, mentre la struttura ospedaliera di Sant'Omero sottoporrà la conducente agli esami tossicologici previsti da protocollo.