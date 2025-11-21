Arte, fede e creatività: nuovi laboratori e percorsi nei musei diocesani di Lanciano e Ortona

Accordo con l’Università di Teramo per la diagnostica delle opere. Un’offerta unica in Abruzzo per famiglie, scuole e parrocchie

Arte che si tocca, si ascolta, si vive. I musei diocesani di Lanciano e Ortona aprono una nuova stagione fatta di laboratori, percorsi esperienziali e attività pensate per avvicinare famiglie, parrocchie, scuole e gruppi a luoghi che custodiscono storia, fede e tesori d’arte. Una proposta che diventa un unicum in Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda le attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

La prima novità è proprio per loro, le famiglie: due appuntamenti, il 7 e il 14 dicembre (10.30-12.00 e 16.00-17.30), con il laboratorio “Aspettando il Natale al museo”, che permetterà di realizzare insieme un’opera ispirata ai temi natalizi presenti nelle collezioni.

“Questi laboratori — spiega Maria Di Iorio, archeologa ed educatrice museale ideatrice dei progetti — sono il frutto di un lavoro congiunto con don Domenico Di Salvatore, direttore dei musei e dei beni ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, con la storica dell’arte Ada Giarrocco, l’Ufficio catechistico guidato da don Emanuele Bianco e le operatrici museali Manuela Mosca ed Elisa Altobelli. L’obiettivo è offrire un’esperienza a 360 gradi che unisca la visita alle opere, le loro storie e attività pratiche che lasciano un ricordo concreto”.

Per le parrocchie, i laboratori seguiranno i momenti forti dell’anno liturgico — comunione, cresima, Pasqua — offrendo ai ragazzi un modo nuovo di prepararsi ai sacramenti.

Le attività con le scuole, già avviate da tempo, si arricchiscono ora del coinvolgimento dei più piccoli, anche della scuola dell’infanzia. Un’apertura che ha riscosso un immediato successo: “Per gennaio le prenotazioni sono già sold out”, conferma Di Iorio. I laboratori spaziano dalla ricostruzione delle opere esposte attraverso puzzle, al “gioco della memoria”, ai quiz, alle letture animate, fino alle attività più “manuali”: la valigia del pittore per scoprire i pigmenti, la riproduzione di motivi decorativi su rame ispirati a Nicola da Guardiagrele, l’araldica ortonese con la creazione dello stemma della propria famiglia. Il tutto ad offerta libera, per sostenere e ampliare il progetto.

Grazie a un bando Pnrr per la rimozione delle barriere sensoriali e cognitive, il museo di Lanciano ha riaperto le nove sale con nuovi supporti: video in LIS, riproduzioni tattili delle opere per non vedenti, spiegazioni in braille.

“Questo ci permette di realizzare laboratori tattili con la dottoressa Francesca Fiorucci — spiega Ada Giarrocco — che svolge queste attività anche nei principali musei di Roma. Una volta al mese ospitiamo centri anziani, associazioni e persone con disabilità. Il museo, finalmente, si apre davvero a tutti”.

Per preservare le opere, i musei hanno attivato una collaborazione con il Centro di ricerca interuniversitario METArte dell’Università di Teramo, coordinato dalla professoressa Cecilia Paolini.

“Contiamo sul nostro laboratorio di restauro — spiega don Domenico — ma servono analisi scientifiche accurate. Grazie alle tecniche diagnostiche non invasive, alle riprese fotografiche e alle scansioni 3D possiamo studiare le opere e avviare restauri corretti”.

Due opere del XV secolo sono già in fase di esame:

• la statua del Cristo Redentore della chiesa del SS. Salvatore di Crecchio; • la “Madonna del Carmine”, olio su tela, della chiesa dello Spirito Santo di Lanciano.

Sono spazi che, pur custodendo opere antiche, restano vivi: si rinnovano attraverso laboratori, restauri, inclusione, nuove storie e nuove emozioni. Un modo concreto per trasformare il museo in un luogo di esperienza, conoscenza, fede e creatività — aperto a tutti, senza distanze né barriere.