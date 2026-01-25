Inaugurato il primo Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare d’Abruzzo: un viaggio immersivo tra educazione, sostenibilità e futuro

Sembra di entrare in un mondo a parte, dove la Terra smette di essere solo concetto e diventa voce viva. È stato inaugurato ieri ad Atessa (Ch) RIEXPERIA – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare, il primo in Abruzzo e tra i primi in Italia. Un progetto ambizioso, ospitato nella sede dell’ex Tribunale, edificio concesso dal Comune e restituito alla comunità grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana.





Promosso e realizzato dalla Società Cooperativa Gaia, RIEXPERIA è stato finanziato dal Bando TOCC – Transizione Ecologica degli Organismi Culturali (PNRR), con il sostegno del Comune di Atessa, della BCC Abruzzi e Molise, di Ecolan Spa e Sasi Spa, e con la collaborazione di Legambiente. Situato nel cuore del centro storico, RIEXPERIA è molto più di un museo: è un’esperienza. Un luogo educativo e culturale che promuove il pensiero ecologico attraverso percorsi interattivi, immersivi e inclusivi, capaci di coinvolgere bambini, famiglie, scuole e cittadini. Qui la sostenibilità si apprende giocando, creando, sperimentando. Pedagogia del gioco, musealizzazione partecipata e laboratori del “fare” si intrecciano per sviluppare consapevolezza su economia circolare, biodiversità e alimentazione sostenibile.





Spazi flessibili e accessibili diventano luoghi di incontro, creatività e appartenenza. Gli interventi, coordinati da Rebecca Virtù, team di progetto e componente del direttivo di Legambiente Abruzzo, si sono aperti con le parole di Patrizia Di Tondo, presidente della Cooperativa Gaia, che ha ripercorso il lungo viaggio che ha portato alla nascita di RIEXPERIA, realizzato grazie ai fondi PNRR ma anche al contributo di realtà del territorio e di numerosi volontari.





“Vogliamo educare e coinvolgere – ha spiegato –. Vogliamo che ogni visitatore viva un’esperienza emozionale e sensoriale, capace di trasformare la conoscenza in scelta quotidiana. Qui si impara facendo, creando, recuperando: l’economia circolare diventa pratica concreta e inclusiva”. Per la Regione Abruzzo è intervenuto Nicola Campitelli, consigliere regionale con delega a Urbanistica, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo, Energia e rifiuti: “Iniziative come Riexperia sono strategiche per la formazione delle nuove generazioni. Educare i più piccoli significa coinvolgere anche le loro famiglie. La Regione tornerà a finanziare i centri di educazione ambientale: per il biennio 2026–2027 sono previsti 500 mila euro”.





Sulla centralità dell’impegno quotidiano ha insistito Vincenzo Menna, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Cultura: “La sostenibilità non è uno slogan, ma una responsabilità che si esercita ogni giorno. Questa struttura bellissima ci rende orgogliosi e dimostra come cultura e ambiente possano crescere insieme”. Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha sottolineato il valore istituzionale del progetto, mentre il professor Remo Fioriti, dell’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli–Spaventa” di Atessa, ha richiamato l’Agenda 2030: “Riexperia è una grande opportunità per i ragazzi. Qui la teoria diventa esperienza concreta, favorendo la maturazione di competenze per la transizione ecologica. È un alleato prezioso per la didattica e per l’educazione civica e ambientale”.





Forte anche il contributo delle utilities del territorio. Massimo Ranieri, presidente di Ecolan Spa, e Nicola Scaricaciottoli, presidente di Sasi Spa, hanno evidenziato l’importanza del lavoro sul ciclo integrato dei rifiuti e sulla tutela delle risorse idriche: “La transizione ecologica si realizza con infrastrutture, innovazione e cultura”. Ranieri ha ricordato la recente attivazione del nuovo impianto Forsu nel Parco della Transizione Ecologica di Lanciano, che completa il ciclo dei rifiuti.





“Immaginiamo – hanno aggiunto – percorsi di visite guidate integrate tra museo, acqua e rifiuti: un circuito virtuoso di educazione ambientale”. Per il credito cooperativo è intervenuto Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Abruzzi e Molise: “Sostenere Riexperia significa investire in sviluppo sostenibile, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, obiettivi che fanno parte della nostra mission”. Il direttore nazionale di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha definito RIEXPERIA “un vero cantiere di futuro, un esempio di come il PNRR, quando funziona, possa creare opportunità concrete e durature per le comunità”.









A chiudere, il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, che ha richiamato la necessità di un impegno collettivo: “Come tante piccole formiche dobbiamo lavorare insieme. La sfida climatica è globale e incontra resistenze potenti, ma il cambiamento è un processo culturale lungo. Recuperare questo edificio non è stato semplice: per oltre dieci anni, nonostante fosse dismesso, risultava ancora tribunale attivo. Oggi lo restituiamo vivo e aperto al territorio”. Il progetto coinvolge anche la Cooperativa sociale VOLOentieri e l’Associazione ANFFAS, dando vita a un modello virtuoso che intreccia economia circolare ed economia sociale, valorizzando le abilità e le creazioni delle persone con disabilità. Con RIEXPERIA, Atessa accende un faro sul futuro: un luogo dove l’ambiente non si racconta soltanto, ma si vive.



