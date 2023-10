Abruzzo, tornano le Giornate del FAI d'Autunno, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

L'Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi in Abruzzo vedrà 36 aperture eccezionali, inaccessibili o poco note in 12 borghi e città

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it). Il programma dell’edizione 2023 in Abruzzo è stato presentato nella sede del Consiglio Regionale a Pescara alla presenza del presidente del FAI Abruzzo e Molise Roberto Di Monte e dell’assessore al Turismo Daniele D’Amario che hanno illustrato il valore dell’iniziativa.

“Con le Giornate FAI di Autunno - arrivate alla dodicesima edizione – ha spiegato il presidente del FAI Abruzzo e Molise Roberto Di Monte – ogni anno si rinnova l’occasione per scoprire luoghi bellissimi della nostra regione in un periodo particolare dell’anno nel quale le atmosfere dei luoghi assumono luci e colori davvero particolari. Come di consueto, si tratta di aperture al pubblico straordinarie, con un ventaglio di opzioni che spaziano tra attualità storia, arte, natura, artigianato, tradizioni e letteratura, elementi fondamentali della nostra identità e della nostra storia. Sono possibili queste aperture eccezionali grazie al lavoro straordinario e alla passione dei volontari delle nostre Delegazioni. Un lavoro svolto in sinergia con le scuole e gli studenti impegnati nel progetto “Apprendisti Ciceroni”, con le Associazioni locali, la Protezione Civile, la Croce Rossa e l’Arma dei Carabinieri che ci supportano da anni, ma soprattutto con gli enti locali e i privati cittadini che aprono le porte delle loro dimore. Questo rende l’evento così unico nel suo genere.”

“Seguo ormai da anni e partecipo con interesse alle iniziative del FAI – dice l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – un’organizzazione che in Italia e in Abruzzo fornisce un contributo volontario fondamentale per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale. Un lavoro prezioso svolto non solo attraverso il presidio costante di salvaguardia delle nostre bellezze ma anche con iniziative come le Giornate FAI che consentono a grandi e piccoli visitatori di fare dei veri e propri viaggi nel tempo per conoscere non solo luoghi non abitualmente accessibili ma anche arti e mestieri che contribuiscono ad accrescere in tutti noi la cultura della conservazione e della tutela e a tramandare una memoria sulla quale costruire il futuro. Anche questa volta il FAI Abruzzo e Molise presenta un programma di aperture davvero originale e questo non fa che rafforzare la mia convinzione che gli operatori professionali così come quelli culturali possono mettere in campo tutta la loro capacità per promuovere un Abruzzo più nascosto, più intimo e per questo più autentico e più sostenibile perché lontano dai consueti circuiti del turismo”.

A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI. Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, promossa dalla Fondazione a sostegno del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. A partire dal 2023, infatti, ottobre sarà per il FAI e i suoi iscritti “il mese del patrimonio”. Che è di tutti, e verso cui tutti hanno una responsabilità. Non a caso, lo slogan di Ottobre del FAI è “FAI la tua parte”: perché il destino dell’Italia è nelle nostre mani, e tutti possiamo esserne protagonisti.

Durante le Giornate FAI d’Autunno tutti gli iscritti al FAI potranno beneficiare degli accessi prioritari in ogni luogo aperto, di aperture e visite straordinarie in molte città e altre opportunità e iniziative speciali. In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI - sia online che presso i luoghi aperti - sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota. Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI e chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Le Giornate FAI d’Autunno 2023 si svolgono con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della cultura e con l'Alto Patrocinio di Regione Abruzzo. Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze armate che durante le Giornate FAI d’Autunno concedono l’apertura di alcuni loro luoghi simbolo. Un ringraziamento per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento e un grazie particolare alla Croce Rossa Italiana per la partnership consolidata e per aver concesso anche in questa occasione l’apertura di suoi beni. Grazie al Fondo Edifici di Culto che in questa occasione permette l’apertura di tre suoi beni in Umbria.

Ecco le aperture in Abruzzo:

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

FARA FILIORUM PETRI (CH) BORGO DI FARA FILIORUM PETRI L'ARTE DEL FERRO BATTUTO LA VIA DELL'ACQUA VACRI (CH) ALLE ORIGINI DELLA TRANSUMANZA: IL TEMPIO ITALICO DI VACRI VACRI, ARTI E MESTIERI, L'ECCELLENZA DELLA CANTINA SOCIALE VACRI, IL BORGO IMMERSO NEL PAESAGGIO PIU' BELLO CHE C'E'

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO,

MONTENERODOMO (CH) BENEDETTO CROCE A IUVANUM PIZZOFERRATO (CH) IL PARCO, LA VILLA E L'AVIFAUNA PIZZI, ARTE, NATURA E AGRICOLTURA VILLA CASATI E TERRA VECCHIA TORRICELLA PELIGNA (CH) ALLA SCOPERTA DELLA MADONNA DEL ROSETO ANTICHE DIMORE DI ILLUSTRI FAMIGLIE IL TRATTURO TRA I PALAZZI BARONALI LA PINETA, GLI EROI E LE DUE GUERRE SONO JOHN FANTE, VITA E FESTIVAL DELLO SCRITTORE

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

ORTONA (CH) CANTINA DORA SARCHESE E FONTANA DEL VINO Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO SCERNI (CH) "TORRONE" DI ARAGNA A DOMINIO DEL PAESAGGIO AGRARIO FAMIGLIE A CONFRONTO FRA '700 E '900: RAIMONDI, DE RISEIS, CICCARONE ISTITUTO TECNICO AGRARIO "COSIMO RIDOLFI" PALAZZO DEI D'AVALOS A SCERNI E ARTE FIORITA DI GAETANO PALOSCIA SAN PANFILO A SCERNI: IL CULTO, IL TESORO STORIE E IMMAGINI DEL PRIMO NOVECENTO: LA DIMORA RACCONTA.

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L' AQUILA

L'AQUILA (AQ) PALAZZO PICA ALFIERI Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA PESCINA (AQ) PESCINA SUL FILO DEL TEMPO VOLTI ILLUSTRI NEL MONDO Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI di SULMONA ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) ANVERSA DEGLI ABRUZZI: NATURA, CULTURA, TRANSUMANZA ESCURSIONE "ANELLO DELLE GOLE" FINO A CASTROVALVA RISERVA NATURALE GOLE DEL SAGITTARIO Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) DUOMO DI SAN VALENTINO E DAMIANO LA STORIA NASCOSTA DEI PALAZZI SENZA TEMPO LE "RUE" RACCONTANO LE BELLEZZE DEL BORGO UN VIAGGIO NELLA STORIA "OLTRE LE MURA"

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO MORRO D'ORO (TE) EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO ABATE NOTARESCO (TE) ABBAZIA DI SAN CLEMENTE AL VOMANO DA LOTARESCO A NOTARESCO: UN ITINERARIO TRA STORIA E CULTURA L'ARTE DEL VENTAGLIO