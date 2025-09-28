A Lanciano la Regione premia Marco Bellelli per lo scatto che ha conquistato la NASA

Nel salone “Attractive” il riconoscimento al medico-fotografo che ha promosso l’Abruzzo nel mondo

LANCIANO – Si è svolta questa mattina, all’interno del salone Attractive di Lanciano, la cerimonia con cui la Regione Abruzzo ha premiato Marco Bellelli, medico di Lanciano e fotografo per passione, autore dello scatto che ha immortalato la luna piena incastrata nella rete di un trabocco della Costa dei Trabocchi.

Una fotografia suggestiva che lo scorso agosto è stata selezionata dalla NASA come Astronomy Picture of the Day, trasformandosi in un vero e proprio biglietto da visita internazionale per l’Abruzzo.

Con questo riconoscimento, consegnato dal sottosegretario con delega al turismo Daniele D'Amario, la Regione ha voluto sottolineare il valore artistico e simbolico dell’opera, capace di promuovere le bellezze del territorio in tutto il mondo, fondendo la magia del cosmo con le radici identitarie della costa teatina.

“Lo scatto di Bellelli” – divenuto virale e rilanciato dai media internazionali – ha mostrato come la tradizione dei trabocchi possa dialogare con l’infinito, rendendo l’Abruzzo protagonista su scala globale. Un bel momento da incorniciare per Attractive, il Salone del turismo attrattivo. Una nuova visione di promozione del territorio abruzzese, un turismo esperienziale, natura, sport e storie da vivere e raccontare, che ha preso il via venerdì scorso e si conclude oggi 28 settembre al Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano. Una vetrina fortemente voluta dalla presidente di Lanciano Fiera, Ombretta Mercurio, che ha ideato anche i Fuori Fiera che hanno visto protagonisti alcuni comuni , dalla Costa dei trabocchi, dalla montagna all'entroterra con bellissime ed entusiasmanti iniziative correlate alla Rassegna.