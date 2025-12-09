Marted 09 Dicembre 2025

A Bomba il Presepe diventa cammino: otto stazioni per raccontare la Pace

09/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Da ieri 8 dicembre è possibile ammirare il Presepe itinerante ispirato a San Francesco: un percorso tra quartieri, tradizione, arte e spiritualità che abbraccia l’intero borgo

A Bomba, suggestivo borgo della provincia di Chieti, il Natale prende forma lungo le vie del paese con un Presepe itinerante dedicato alla Pace. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Vacanze Abruzzo Natura in collaborazione con la Parrocchia, le scuole, le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune, valorizza il borgo trasformandolo in un racconto a cielo aperto.

Il percorso si articola in otto stazioni, ognuna dedicata a un frammento del tradizionale presepe napoletano: dall’apparizione dell’Angelo a Maria, al cascinale, al deserto e allo stazzo; dal villaggio con arti e mestieri a quello animato da ruscello e laghetto, fino all’episodio dell’“Angelo ai pastori”, al viaggio dei Re Magi e, naturalmente, alla Natività.

Il tema scelto per il 2025 è la Pace, un omaggio a San Francesco d’Assisi, ideatore del primo presepe vivente nel 1223 a Greccio, gesto che trasformò un evento sacro lontano in un’esperienza popolare, viva e partecipata, dando origine a una tradizione secolare. L’inaugurazione ieri,  lunedì 8 dicembre alle ore 16.00 con partenza da via del Lago e arrivo al Piano della Torre, di fronte alla Chiesa.

Al termine del percorso, il Comune ha acceso  il grande albero di Natale, una vera opera condivisa, realizzata a mano dalle “uncinettine” del paese, simbolo di creatività, comunità e identità.

