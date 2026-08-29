Sabato 29 Agosto 2026

Cronaca

West Nile Virus a Chieti, la Asl notifica un nuovo caso: scatta la disinfestazione straordinaria nell'area di San Martino.

29/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
West Nile Virus a Chieti, la Asl notifica un nuovo caso: scatta la disinfestazione straordinaria nell'area di San Martino.

L’Assessore Stella: “Seguiamo rigorosamente i protocolli sanitari. Interveniamo subito con un trattamento mirato tra domenica e lunedì, poi nuovo ciclo completo su tutto il territorio comunale”

A seguito della comunicazione formale inviata dalla Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti (Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica e Servizio Sanità Animale) in data odierna, con la quale è stato segnalato un nuovo caso umano di West Nile Virus in un cittadino residente nell'area di San Martino, unitamente al riscontro di positività in due equidi ospitati in un allevamento della zona da parte del Dipartimento di Prevenzione di Sanità Animale della Asl 2, l'Amministrazione comunale ha immediatamente attivato le misure previste dai protocolli di sanità pubblica, nonché quanto disposto dal piano di sorveglianza sanitaria predisposto dalla Regione, che unisce il lavoro del Dipartimento Sanità, delle Asl, dell'Istituto Zooprofilattico e dei Comuni.  

Nell'ottica di rafforzare le attività di prevenzione e tutela del territorio, l'Amministrazione comunale:

“Siamo in costante e continuo contatto con le autorità sanitarie per monitorare l'evoluzione della situazione e applicare puntualmente le direttive operative – dichiara l'Assessore all'Ambiente Fabio Stella –.  È importante chiarire la sequenza dei nostri interventi a tutela dei cittadini: in occasione della prima segnalazione dello scorso 20 agosto, avendo da pochissimo concluso una disinfestazione capillare su tutto il territorio comunale, abbiamo proceduto ad effettuare passaggi straordinari e mirati nelle sole aree circoscritte indicate dalle autorità sanitarie. Oggi, a distanza di settimane dal trattamento generale, il protocollo di prevenzione ci impone di agire con una strategia in due fasi ben precisa: una fase straordinaria e immediata: a partire dalle ore 23:30 di domenica 30 agosto (fino alle 05:00 di lunedì 31 agosto), effettueremo un intervento mirato di disinfestazione nelle zone maggiormente interessate dalle ultime notifiche, in particolare nell'area di San Martino e nelle sue immediate vicinanze;  una fase generale: a stretto giro da questo primo passaggio mirato, riattiveremo un nuovo ciclo completo di disinfestazione su tutto il territorio cittadino, il cui calendario sarà comunicato a breve.  Con l’auspicio che le condizioni della persona infettata possano migliorare, chiediamo la massima collaborazione a tutta la cittadinanza per limitare i focolai larvali nelle proprietà private: è fondamentale non lasciare acqua stagnante in sottovasi, giardini, cortili e orti, trattare le caditoie private e adottare le consuete misure di protezione individuale».

 

MISURE E COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE PER LA CITTADINANZA. In conformità alle disposizioni sanitarie e all'Ordinanza n. 13, si ricordano ai cittadini, agli amministratori di condominio e ai gestori di attività private le regole fondamentali da osservare:

  • Evitare ristagni d'acqua: non lasciare acqua stagnante nei sottovasi (anche nei cimiteri), nei secchi o in contenitori all'aperto;
  • Trattamento caditoie: trattare con prodotti larvicide le caditoie e i pozzetti di raccolta delle acque piovane presenti nelle aree private;
  • Protezione individuale:utilizzare repellenti cutanei, posizionare zanzariere alle finestre ed evitare di stazionare all'aperto nelle ore serali e notturne senza adeguate protezioni.
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