Visita ufficiale del Prefetto di L’Aquila al Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”

La Dottoressa Cinzia Torraco, Prefetto della Provincia di L’Aquila, ha visitato questa mattina la sede del Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise".

Accolta all’ingresso della Caserma dal Comandante, Colonnello Marco Iovinelli, ha prima ricevuto gli onori militari a cura di un picchetto armato del 9° reggimento alpini e successivamente, si è recata nell’ufficio del Comandante, il quale Le ha illustrato la storia, i compiti e le attività svolte dal Comando e anche dagli uffici dipendenti, di recente acquisizione, dislocati nelle sedi di Chieti e di Campobasso.



Nel corso della visita, la Dottoressa Torraco ha potuto constatare il livello di integrazione nel territorio del Comando con particolare riferimento alle attività presidiarie, promozionali, alle iniziative adottate per il collocamento al lavoro dei militari congedati senza demerito e a quelle di raccordo con le Istituzioni locali. In tale circostanza è stato dato ampio rilievo agli accordi conclusi con gli Enti aventi causa che prevedono l’ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo destinato ai militari in servizio.



Al termine dell'evento, il Prefetto ha espresso piena soddisfazione per l'operato svolto dal CME "Abruzzo Molise", ringraziando il personale per la costante e qualificata vicinanza alla comunità locale e alle Istituzioni.