Sabato 01 Agosto 2026

Cronaca

Violento scontro tra due auto a Sant’Omero: cinque feriti, un uomo trasferito in elisoccorso

01/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Violento scontro tra due auto a Sant’Omero: cinque feriti, un uomo trasferito in elisoccorso

La Lancia Delta si ribalta dopo l’impatto con una Mercedes GLA. Sul posto Vigili del Fuoco, cinque ambulanze, automedica ed elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:45, lungo la Strada Provinciale 8 nel territorio comunale di Sant’Omero, nei pressi dell’incrocio per Bellante.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture, una Mercedes GLA 200 e una Lancia Delta, si sono scontrate violentemente. A seguito del forte impatto, la Lancia Delta si è ribaltata, terminando la propria corsa sul tetto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone: il conducente della Mercedes, che viaggiava insieme al figlio e ad altri due ragazzi, e il conducente della Lancia Delta.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

L’intervento dei soccorsi è stato massiccio: sono arrivate cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Proprio l’elicottero sanitario ha trasferito in ospedale il conducente della Mercedes, rimasto seriamente ferito. Gli altri coinvolti sono stati assistiti dai sanitari e trasportati negli ospedali della zona per le cure e gli accertamenti necessari.

Terminata la fase di emergenza, i Vigili del Fuoco hanno collaborato alla rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata, permettendo la riapertura della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Bellante e Nereto, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

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