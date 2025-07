Violento incidente sulla Teramo-Mare: tre feriti, uno estratto dalle lamiere

Scontro tra due auto e un furgone in un tratto a doppio senso per lavori: traffico bloccato e lunghe code

TERAMO – Mattinata di paura sulla Teramo-Mare. Poco dopo le 8:00, al km 6+800 della Variante alla SS80, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto e un furgone, in un tratto a doppio senso di circolazione a causa di lavori in corso.

I mezzi coinvolti sono un furgone Ducato guidato da un uomo di 55 anni, una Nissan Pathfinder condotta da un 35enne e una Mini Cooper con al volante un giovane di 24 anni. Ad avere la peggio sono stati i conducenti del Ducato e del fuoristrada, entrambi rimasti feriti in modo serio e trasportati con due ambulanze del 118 all’ospedale Mazzini di Teramo.

L’autista del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo: per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con cesoie e divaricatori. Il conducente della Mini ha riportato ferite più lievi, ma è stato comunque accompagnato in pronto soccorso.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’intera area, mentre la Polizia Stradale ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi. Sul posto anche l’ANAS, per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada è rimasto completamente chiuso al traffico per oltre un’ora, causando lunghe code e rallentamenti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.