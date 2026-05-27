Viola il divieto di dimora in Abruzzo per tornare a Vasto: ventisettenne sorpresa in casa con la cocaina

La Polizia di Stato scopre la giovane nei pressi della sua vecchia abitazione: all'interno dell'appartamento sequestrati circa 40 grammi di droga e un bilancino di precisione.

È tornata nella città da cui era stata allontanata dall'Autorità Giudiziaria, riprendendo possesso della sua vecchia casa e, presumibilmente, anche della precedente attività illecita. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto hanno denunciato in stato di libertà una giovane donna di 27 anni, sorpresa a violare la misura cautelare del divieto di dimora e trovata nuovamente in possesso di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata nella mattinata dello scorso 20 maggio 2026, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio. I poliziotti della Volante hanno notato la presenza della ventisettenne nei pressi dell'abitazione in cui risiedeva prima che il giudice le imponesse di lasciare la regione. La donna, infatti, era stata già arrestata nel mese di gennaio, quando era stata trovata in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. In quell'occasione, il tribunale aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nelle regioni Abruzzo e Molise, un provvedimento che l'avrebbe dovuta costringere a trasferirsi altrove, ma a cui la giovane non ha ottemperato.

Insospettiti dalla sua presenza, gli uomini del Commissariato hanno approfondito il controllo estendendolo all'interno dell'appartamento. Nel corso della perquisizione sono spuntati fuori diversi involucri di droga pronti per essere smerciati. Nello specifico, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato: Un involucro in cellophane contenente circa 37 grammi di cocaina, una dose di cocaina già confezionata del peso di 1,2 grammi, una dose di hashish del peso di 0,8 grammi, un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura delle sostanze.

Tutto il materiale e la droga sono stati posti sotto sequestro, mentre per la ventisettenne è scattata la nuova denuncia.