Viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dell’ex moglie: arrestato dalla Polizia di Stato ad Avezzano

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato il giorno di Natale dopo aver infranto una finestra

È stato arrestato nel giorno di Natale un cittadino italiano che ha violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all’ex moglie.

L’intervento della Polizia di Stato di L’Aquila, attraverso gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, ha evitato conseguenze più gravi ai danni della donna. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, nella zona sud di Avezzano, dove una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura segnalando la presenza dell’ex marito, nonostante fosse sottoposto a misure restrittive.

L’uomo, con fare violento, stava tentando di accedere all’abitazione, arrivando a infrangere una finestra nelle immediate vicinanze dell’ingresso. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga a bordo di un furgone. Immediatamente intercettato, è stato bloccato e riportato alla calma nonostante il forte stato di agitazione. Condotto presso gli uffici del Commissariato di Avezzano per l’identificazione e gli accertamenti, è emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento cautelare per il reato di maltrattamenti in famiglia, che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai luoghi da lei frequentati. Alla luce della violazione, è scattato l’arresto immediato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, l’uomo è stato tradotto nella casa circondariale, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.