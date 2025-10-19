Domenica 19 Ottobre 2025

Cronaca

Villamagna, bimba di un anno gravemente ustionata con acqua bollente

19/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Villamagna, bimba di un anno gravemente ustionata con acqua bollente

Trasferita d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Santobono di Napoli dopo un primo ricovero a Pescara

VILLAMAGNA (Chieti) – Momenti di paura a Villamagna, dove una bimba di appena un anno è rimasta gravemente ustionata con acqua bollente, riportando ustioni di terzo grado al collo, al torace e all’inguine.

L’incidente domestico è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima di trasferirla in elisoccorso all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

A causa della gravità delle lesioni, la bambina è stata poi trasportata in ambulanza al Centro Grandi Ustionati pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia Ansa.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Comandi di Polizia Locale di ⁠Castel Frentano, Ortona e ⁠Chieti premiati a Bergamo per impegno e dedizione nel servizio ai cittadini

Riconoscimenti nazionali per l’impegno e la dedizione degli agenti abruzzesi. Oltre 8.000 operatori da tutta Italia al Forum della Polizia Locale.

Trasacco, prova a disfarsi della cocaina durante una perquisizione, arrestato dai Carabinieri

26enne di origine straniera condotto nella Casa Circondariale per l'udienza di convalida

Cupello, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 40enne accusato di stalking

Il provvedimento disposto dal Tribunale di Vasto dopo le denunce della moglie, vittima di minacce e vessazioni

Pescara, arrestato 66enne con 1,5 kg di droga e due pistole clandestine

La Polizia di Stato scopre cocaina, hashish e marijuana nascosti in una navetta per bambini: sequestrati anche armi, contanti e gioielli di lusso

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb