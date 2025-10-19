Villamagna, bimba di un anno gravemente ustionata con acqua bollente

Trasferita d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Santobono di Napoli dopo un primo ricovero a Pescara

VILLAMAGNA (Chieti) – Momenti di paura a Villamagna, dove una bimba di appena un anno è rimasta gravemente ustionata con acqua bollente, riportando ustioni di terzo grado al collo, al torace e all’inguine.

L’incidente domestico è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima di trasferirla in elisoccorso all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

A causa della gravità delle lesioni, la bambina è stata poi trasportata in ambulanza al Centro Grandi Ustionati pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia Ansa.