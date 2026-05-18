Vasto, stretta della Guardia Costiera contro l’occupazione abusiva del demanio marittimo

Maxi controlli sul litorale: elevate sanzioni per oltre 6mila euro e sequestri in diversi stabilimenti balneari

Controlli serrati lungo il litorale vastese per contrastare l’occupazione abusiva del demanio marittimo. A intensificare le verifiche è stata la Guardia Costiera di Vasto, impegnata in una serie di operazioni mirate a tutela della libera fruizione delle spiagge e del rispetto delle concessioni demaniali. L’attività, coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo, ha portato all’accertamento di diverse irregolarità legate all’occupazione non autorizzata di aree demaniali marittime.

Nel mirino degli uomini della Capitaneria soprattutto strutture, attrezzature e manufatti installati senza titolo o oltre gli spazi consentiti. Nel corso delle verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6mila euro e avviati provvedimenti di sequestro nei confronti dei responsabili delle violazioni riscontrate. La Guardia Costiera ha sottolineato come i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in piena stagione estiva, per garantire legalità, sicurezza e il corretto utilizzo del patrimonio demaniale marittimo. Un’azione che punta a contrastare gli abusi lungo la costa e a tutelare cittadini e turisti, assicurando il rispetto delle regole in uno dei periodi di maggiore afflusso sul litorale abruzzese.