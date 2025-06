Vasto, stop alla musica a mezzanotte. De Foglio (Lega Giovani): il provvedimento va rivisto, danneggia il turismo

"La recente ordinanza del Comune di Vasto che impone lo spegnimento della musica dopo mezzanotte nei giorni feriali e dopo l'una nei weekend rischia di soffocare la vitalità della città e di danneggiare l'economia turistica. Il provvedimento va rivisto". Lo dichiara Leonardo De Foglio della Lega Giovani Vasto.

"Vasto è considerata la Rimini del Sud, - spiega - ma con queste restrizioni rischiamo di perdere l'appeal turistico".

De Foglio, che ha raccolto numerose adesioni tra i coetanei e gli operatori del settore, sottolinea come la misura sia particolarmente penalizzante in questo periodo. "D'estate - fa presente - i turisti cercano divertimento e vita notturna. Se chiudiamo tutto a mezzanotte, semplicemente andranno altrove". Propone, dunque, un approccio più equilibrato. E, quindi, differenziazione degli orari tra zona centrale e aree residenziali; estensione fino alle 2 nei weekend estivi (giugno-settembre); maggiore tolleranza per eventi e manifestazioni culturali.

"La Lega Vasto - aggiunge - è sempre stata attenta alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Per questo chiediamo all'amministrazione di rivedere la scelta, trovando un punto d'incontro tra le esigenze dei residenti e quelle del settore turistico ricreativo".

L'appello ha già raccolto il sostegno di diversi esercenti, preoccupati per le ripercussioni economiche. "Dobbiamo evitare che Vasto diventi una città dormitorio", conclude il rappresentante della Lega Giovani, annunciando una raccolta firme e possibili iniziative di protesta pacifica qualora le richieste non vengano ascoltate.