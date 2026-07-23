Giovedì 23 Luglio 2026

Cronaca

Vasto, scontro tra auto e camion sulla Statale 16: muore un 38enne

23/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Vasto, scontro tra auto e camion sulla Statale 16: muore un 38enne

Foto repertorio 

Tragedia nel pomeriggio in località Vignola, a Vasto. La vittima era residente a San Salvo. Strada chiusa e traffico deviato

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi sulla Statale 16, in località Vignola, nel territorio di Vasto. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion adibito al trasporto di terra.

Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 38 anni, residente a San Salvo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la Statale 16 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Vasto 118 Vigili del Fuoco

Potrebbero interessarti

Esodo estivo, rafforzati i controlli sulle strade della provincia di Chieti

Rimosso il maggior numero possibile di cantieri e intensificata la vigilanza della Polizia Stradale e dei Carabinieri sulle arterie più trafficate

Pescara solidale 2026, 173 famiglie ricevono i voucher del Comune

Contributi da 475 a 950 euro per attività socio-educative, sportive e ricreative dedicate a bambini e ragazzi fino a 17 anni

GdF Pescara: bancarotta fraudolenta e finanziamenti pubblici illeciti. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di tre imprenditori

I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito tre misure cautelari personali nei confronti di altrettanti imprenditori abruzzesi, ritenuti coinvolti nel dissesto fraudolento di una società con sede a Città Sant’Angelo, risultata completamente sconosciuta al fisco.

Giulianova, blitz al porto: bloccato carico fuorilegge di 180 kg di vongole

Operazione congiunta di Carabinieri, NIL e Guardia Costiera. I molluschi viaggiavano su un'auto privata priva di requisiti e tracciabilità. Denunciati i due occupanti, il pescato è stato rigettato in mare.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb