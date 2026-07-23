Vasto, scontro tra auto e camion sulla Statale 16: muore un 38enne

Tragedia nel pomeriggio in località Vignola, a Vasto. La vittima era residente a San Salvo. Strada chiusa e traffico deviato

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi sulla Statale 16, in località Vignola, nel territorio di Vasto. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion adibito al trasporto di terra.

Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 38 anni, residente a San Salvo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la Statale 16 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.