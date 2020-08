Vasto, Punta Aderci diventa discoteca della movida, la denuncia della Stazione Ornitologica Abruzzese

L'associazione critica fortemente il Comune, ente gestore della riserva naturale e sottolinea: tra rifiuti, assembramenti e watt sparati viene meno la conservazione della Natura e un turismo fondato sul rispetto dei luoghi.

"La Riserva naturale di Punta Aderci, una delle aree protette più famose della costa adriatica, è stata trasformata ufficialmente in discoteca per la movida dal Comune di Vasto." La denuncia arriva dalla Stazione Ornitologica Abruzzese che interviene in seguito a quanto accaduto nella riserva nell'ambito della rassegna "Sax on the Beach", evento che si è trasformato in un raduno di centinaia di persone "privo di qualsiasi controllo e limitazione, alla faccia delle misure precauzionali di sicurezza e di distanziamento sociale per il Covid19."

L'associazione critica il Comune di Vasto, organizzatore dell'evento nonchè ente gestore della Riserva, che ha consentito tutto ciò "senza neanche uno straccio di Valutazione di Incidenza Ambientale, obbligatoria in un Sito di Interesse Comunitario.- scrive l'associazione - Qui però non è solo questione di carte che mancano. Sono in gioco visioni e strategie differenti: una, da quello che vediamo, vuole spremere l'ambiente come un limone fino in fondo. Ora e subito. L'altra quella del rispetto del contesto e del turismo di qualità da sviluppare in anni con azioni mirate, magari faticose, e badando alla resilienza. Esempi in Abruzzo non mancano, da Civitella Alfedena ad Anversa degli Abruzzi. Piccoli paesi che scommettendo sul turismo vedono oggi fiorire imprese connesse alla gestione della natura." La stazione Ornitologia abruzzese sottolinea che la legge istitutiva della Riserva e tutte le norme poste a tutela delle aree protette (legge 394/1991), della fauna (legge 157/1992) e dei Siti di Interesse Comunitario (Direttive 43/92/CE, 147/09/CE e DPR 357/1997) mirano alla conservazione e ad uno sviluppo coerente con la necessità di salvaguardare il patrimonio e si chiede come la fauna protetta possa sopravvivere con questo caos: "come la rarissima flora possa sopportare il calpestio di una fruizione totalmente incontrollata. Le aree protette sono - o , meglio, dovrebbero essere - quegli ultimi rifugi per animali e piante poste in mezzo ad un territorio pesantemente trasformato. Quel 10-15% di litorale ancora non antropizzato. Ricordiamolo. Fare discoteche non è contemplato." Conclude la nota.

Intanto è di questa sera l'annuncio del sindaco Francesco Menna della sospensione dell'evento. "Sax on The Beach dovrà interrompersi a causa dell'impossibilità di tutti di mantenere le distanze anticovid. - scrive Menna in un post su Fb - Questo non è un addio, ma un arrivederci, a quando si tornerà a programmare eventi in tranquillità e la possibilità di abbraxxiarsi nuovamente".