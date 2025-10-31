Venerdì 31 Ottobre 2025

Cronaca

Vastese, tre bambini in un rudere senza acqua né scuola: la Procura chiede l’affidamento

31/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Vastese, tre bambini in un rudere senza acqua né scuola: la Procura chiede l’affidamento

immagine generica da archivio

I genitori rifiutano ogni intervento esterno: “È una scelta di vita, non trascuriamo i nostri figli”

Nel cuore del Vastese, tra le colline che separano l’Abruzzo dal Molise, una famiglia vive da anni in un rudere isolato, senza acqua corrente, elettricità né alcun contatto con la scuola. Al centro della vicenda ci sono tre bambini di età compresa tra i sei e gli otto anni. La Procura per i minorenni dell’Aquila ha chiesto un intervento urgente, parlando di “grave pregiudizio” nei confronti dei minori e avviando una procedura per l’affidamento temporaneo e la limitazione della responsabilità genitoriale.

Il caso è emerso nell’autunno del 2024, quando l’intera famiglia era stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco. Durante i controlli successivi, i carabinieri avevano trovato un’abitazione descritta negli atti come fatiscente, priva di servizi essenziali e isolata dal centro abitato. La segnalazione ai servizi sociali era scattata subito dopo le dimissioni dall’ospedale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, i genitori avrebbero scelto consapevolmente una forma di “un-schooling”, rifiutando l’obbligo scolastico e ogni forma di vigilanza pubblica. “I nostri figli stanno bene e seguono un percorso educativo domestico, lontano da una società avvelenata”, avrebbero dichiarato ai servizi sociali.

Le relazioni degli operatori, tuttavia, evidenziano diverse criticità: assenza di assistenza pediatrica, isolamento sociale e condizioni abitative ritenute inadeguate. I servizi avevano proposto un piano minimo di regolarizzazione — che prevedeva documentazione sanitaria, un alloggio più sicuro e l’accesso a un centro educativo comunale — ma la famiglia ha rifiutato ogni forma di compromesso.

Da qui la segnalazione alla Procura dei minori, che ha chiesto un provvedimento d’urgenza. “Non si è in presenza di violenza né di devianze familiari”, precisa però l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della coppia. “Si tratta di una scelta di vita ben precisa: i genitori sono economicamente indipendenti e intendono preservare il rapporto tra uomo e natura”.

L’udienza davanti al tribunale per i minorenni dell’Aquila è attesa nelle prossime settimane. Nel frattempo, la famiglia resta nel casolare, mentre i servizi sociali monitorano la situazione “nel massimo rispetto dei diritti dei bambini e della libertà di scelta dei genitori”.

Vasto

