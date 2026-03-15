Valanga sulla Maiella durante un’escursione

Quattro scialpinisti coinvolti nella Rava della Vespa: uno ferito alla caviglia, recuperati dal Soccorso Alpino dopo un lungo intervento

Intervento di soccorso oggi sulla Maiella, lungo la Rava della Vespa, dove quattro scialpinisti sono stati coinvolti in una valanga durante una salita.

L’allarme è scattato intorno alle 11:30. Un primo tentativo di avvicinamento con l’elisoccorso decollato da Pescara è stato però annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno quindi raggiunto il gruppo affrontando un lungo avvicinamento su neve con circa 800 metri di dislivello positivo, operando in coordinamento con il Tecnico di Centrale Operativa (TCO) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Tre dei quattro scialpinisti sono risultati illesi, mentre uno ha riportato un trauma a una caviglia. Dopo essere stato stabilizzato e sistemato in barella, il ferito è stato trasportato a valle a piedi dai soccorritori, mentre gli altri tre escursionisti sono stati accompagnati dai tecnici del Soccorso Alpino.

Un secondo tentativo di recupero con l’elisoccorso proveniente da L’Aquila non è stato possibile a causa del peggioramento del maltempo.

Alle 17:50 le squadre del Soccorso Alpino e i quattro scialpinisti hanno raggiunto la strada carrabile, concludendo l’intervento dopo diverse ore di operazioni in condizioni difficili.