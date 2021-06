Vaccinazioni a domicilio nei piccoli Comuni, a Schiavi d'Abruzzo in prima linea il personale sanitario dell’Arma dei Carabinieri

I Militari dell'Arma hanno inoculato le dosi alle persone anziane intrasportabili del piccolo centro montano dell'alto vastese

Prosegue l’impegno in Abruzzo dei Carabinieri nell'ambito dell'emergenza Covid 19. Come è noto i Militari dell'Arma hanno avviato, da gennaio scorso, a Vasto (CH) l'attività di testing tampone molecolare nel Drive Through Difesa, in via Don Milani e presso il Pala BCC ed in questi giorni affianche il personale della Asl nell'esecuzioni dell'inoculazione dei vaccini.

Ieri mattina il personale medico e infermieristico del 1° Reggimento Carabinieri paracadustisti “Tuscania”, con il supporto dell’Arma territoriale locale, si è occupata della vaccinazione domiciliare di diversi pazienti intrasportabili nel Comune di Schiavi di Abruzzo. Il contributo dell’Arma nelle vaccinazioni in favore di utenti in Assistenza Domiciliare Integrata che è iniziato nei primi giorni del mese di Maggio, ha visto operare il proprio personale sanitario in diversi Comuni della Provincia di Chieti e proseguirà laddove vi saranno esigenze analoghe.