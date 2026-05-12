Marted 12 Maggio 2026

Cronaca

Truffa a un anziano nelle Marche: Carabinieri di Morino fermano due uomini sulla Superstrada del Liri

12/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Truffa a un anziano nelle Marche: Carabinieri di Morino fermano due uomini sulla Superstrada del Liri

Fingendosi Carabinieri si fanno consegnare oro: arrestati 29enne e 35enne per truffa aggravata

San Vincenzo Valle Roveto – Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Morino con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano residente a Osimo, nelle Marche.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero messo in atto la cosiddetta “truffa del falso Carabiniere”, contattando telefonicamente la vittima e convincendola che la figlia fosse coinvolta in un incidente stradale. Con questo pretesto l’anziano sarebbe stato indotto a consegnare monili in oro a un complice presentatosi a casa.

Il colpo è stato però interrotto lungo la S.S. 690 “Superstrada del Liri”, dove i militari hanno fermato un’auto con a bordo i due sospettati, entrambi con precedenti, trovandoli in possesso dei preziosi poi riconosciuti come appartenenti alla vittima.

I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Avezzano, in attesa dell’udienza di convalida disposta dalla Procura.

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