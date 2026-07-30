Tribunali abruzzesi da salvare, il Coordinamento accelera: “Calendarizzare il Ddl Nordio entro il 10 agosto”

Dopo la fiducia sul Decreto Legge 100/2026 saltato l’emendamento per la salvaguardia di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Il Coordinamento scrive a Meloni: “La riforma sia approvata entro il 31 dicembre”

Non c’è tempo da perdere per il futuro dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Il Coordinamento per la salvaguardia dei quattro presidi giudiziari abruzzesi torna a mobilitarsi e chiede che il Disegno di legge Nordio sulla riforma della geografia giudiziaria venga calendarizzato alla Camera dei Deputati entro il 10 agosto, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

La decisione è arrivata nel corso della riunione convocata dopo la fiducia posta sul Decreto Legge numero 100 del 12 giugno 2026, che ha determinato la decadenza di tutti gli emendamenti presentati, compreso quello che introduceva l'articolo 5 bis dedicato alla salvaguardia dei quattro Tribunali abruzzesi e di quelli delle isole minori.

Di fronte a questo nuovo scenario, il Coordinamento ha deciso di imprimere un'accelerazione all'iter del Ddl Nordio, considerato lo strumento necessario per arrivare a una soluzione definitiva sulla geografia giudiziaria e garantire un futuro stabile ai quattro Tribunali e alle rispettive Procure.

Il Coordinamento è composto dai sindaci Gianni Di Pangrazio, coordinatore e primo cittadino di Avezzano, Filippo Paolini di Lanciano, Francesco Menna di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, e Luca Tirabassi, sindaco di Sulmona e presidente dell'Ordine degli avvocati della città. Ne fanno parte inoltre i presidenti dei Consigli degli Ordini forensi Roberto Di Pietro per Avezzano, Maria Sichetti per Vasto e Antonio Codagnone per Lanciano.

Al termine dell'incontro è stata inoltre condivisa la decisione di inviare una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un incontro per affrontare direttamente la questione.

L'obiettivo è chiaro: ottenere un'accelerazione dell'iter parlamentare affinché il Disegno di legge Nordio venga approvato entro il 31 dicembre 2026, data in cui scadrà l'ennesima proroga che consente, al momento, la sopravvivenza dei Tribunali e delle Procure di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

La richiesta del Coordinamento è dunque quella di trasformare la proroga in una soluzione definitiva, scongiurando il rischio che i quattro presidi giudiziari abruzzesi tornino nuovamente al centro dell'incertezza.