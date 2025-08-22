Treglio, arrestato dai carabinieri di Lanciano un pregiudicato che viola affidamento in prova

Il Tribunale di Sorveglianza di Pescara revoca la misura alternativa dopo le ripetute trasgressioni. Decisivo l’intervento dei militari di Lanciano.

Treglio, un 59enne pluripregiudicato, di Lanciano, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, è tornato dietro le sbarre dopo la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pescara, che ha accolto la richiesta di revoca a seguito delle numerose violazioni commesse dall’uomo.

Nonostante l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio a Lanciano e il divieto di frequentare locali pubblici, il 59enne è stato sorpreso in più occasioni dai militari della Compagnia Carabinieri di Lanciano – Nucleo Operativo e Radiomobile – proprio all’interno di esercizi pubblici.

La misura alternativa ai servizi sociali era stata originariamente concessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, ma i continui comportamenti trasgressivi e le nuove imputazioni a suo carico hanno portato a una decisione immediata e definitiva che ha comportato la revoca del beneficio e il conseguente ritorno in carcere.

L’arresto è avvenuto ieri mentre l'uomo è stato scoperto in un bar nel centro di Treglio. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Lanciano, dove dovrà ora espiare la pena residua senza ulteriori possibilità di misure alternative.

Il caso conferma ancora una volta l’attenzione costante dei Carabinieri di Lanciano nel presidiare il territorio e nel garantire il rispetto delle misure imposte dall’autorità.