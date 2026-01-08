Giovedì 08 Gennaio 2026

Cronaca

Trasporto pubblico Abruzzo, Marsilio incontra i sindacati TUA: nessuna privatizzazione e dialogo aperto

08/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il presidente della Regione ribadisce l’impegno sul servizio locale e sul rinnovo dei contratti 2026-2027

Questa mattina si è svolto a Pescara l’incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della società TUA. L’incontro, come sottolineato dallo stesso Marsilio, conferma la piena apertura al confronto con i sindacati, in vista delle prossime scadenze contrattuali dei servizi di trasporto in scadenza nel 2026 e 2027.

Durante la riunione è stato ribadito che non è prevista alcuna privatizzazione del servizio, che resta pubblico e gestito come trasporto locale. Il presidente ha precisato che nelle aree a minor carico di passeggeri si continuerà a ottimizzare costi e mezzi, salvaguardando il tessuto produttivo locale. Sul fronte degli investimenti, Marsilio ha evidenziato il potenziamento del parco mezzi dell’azienda e l’imminente presentazione di nuovi treni, con un ampliamento dei chilometri percorsi e delle destinazioni, anche oltre i confini regionali. Il trasporto su gomma, ha concluso il presidente, rimane affidato a un’azienda interamente di proprietà della Regione Abruzzo, mentre il dialogo con i lavoratori e i sindacati proseguirà in modo costruttivo e trasparente, nell’interesse dei cittadini e del servizio pubblico.

Abruzzo Marco Marsilio

