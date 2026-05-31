Domenica 31 Maggio 2026

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Trasporti, al via TUA4FLY: il nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto d’Abruzzo e Pescara

31/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Trasporti, al via TUA4FLY: il nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto d’Abruzzo e Pescara

Al via da domani, lunedì 1° giugno, TUA4FLY, il nuovo servizio di collegamento diretto istituito da Tua (Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.) per unire l'Aeroporto d'Abruzzo con il centro di Pescara, la stazione ferroviaria centrale, il terminal dei bus e la filovia "La Verde".

Da domani, 1° giugno, entra in servizio TUA4FLY, il nuovo collegamento diretto organizzato da Tua tra Aeroporto d’Abruzzo, centro città di Pescara, stazione ferroviaria centrale, terminal bus e filovia “La Verde”, pensato per offrire ai passeggeri una connessione immediata con i principali nodi della mobilità urbana e regionale. Il servizio nasce dall’esperienza maturata con il progetto AirLink e si sviluppa sulla base degli orari reali dei voli in arrivo e in partenza, con l’obiettivo di garantire collegamenti rapidi e funzionali verso lo scalo. Non una semplice navetta, ma un sistema intermodale strutturato: le corse sono infatti differenziate per ciascun giorno della settimana e calibrate sull’operativo aeroportuale, con partenze dall’aeroporto previste indicativamente entro trenta minuti dall’atterraggio e collegamenti da Pescara organizzati per consentire ai passeggeri di raggiungere lo scalo con almeno un’ora di anticipo rispetto alla partenza del volo.

La programmazione prevede collegamenti quotidiani in entrambe le direttrici – Pescara centro città–Aeroporto d’Abruzzo e Aeroporto d’Abruzzo–Pescara centro città – distribuiti lungo tutta la giornata e integrati con il sistema dei trasporti pubblici regionali. Il nuovo servizio mette direttamente in rete lo scalo aeroportuale con la stazione ferroviaria centrale, il terminal bus urbano ed extraurbano e la filovia “La Verde”, rafforzando il sistema di connessioni tra aeroporto, città e territorio e offrendo ai viaggiatori un accesso immediato ai servizi ferroviari regionali e nazionali, alle linee automobilistiche Tua e alla direttrice filoviaria tra Pescara e Montesilvano. Il biglietto ha validità di 90 minuti e può essere utilizzato anche sulle altre linee urbane. Il titolo di viaggio è acquistabile a bordo senza sovrapprezzo tramite carta contactless, sull’app TUA GO nella sezione dedicata ai titoli speciali e anche attraverso i canali di vendita Trenitalia in abbinamento al biglietto ferroviario. TUA4FLY rappresenta anche un progetto di valorizzazione del territorio abruzzese: il servizio viene effettuato con autobus dedicati, in modalità point to point e senza fermate intermedie, con allestimenti orientati al comfort dei viaggiatori e una brand identity ispirata ad alcuni luoghi simbolo della regione, dalla costa alle aree interne, tra cui Pescara, Rocca Calascio e Civitella del Tronto. Con TUA4FLY l’Aeroporto d’Abruzzo entra pienamente nella rete del trasporto pubblico regionale: non più un punto isolato, ma un nodo interconnesso con treno, bus e filovia, al centro di un modello di mobilità più semplice, sostenibile e riconoscibile, costruito per accompagnare l’Abruzzo verso una nuova stagione dell’intermodalità. 

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