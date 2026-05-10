Domenica 10 Maggio 2026

Cronaca

Training on the Job, i futuri marescialli dei Carabinieri fanno esperienza sul territorio aquilano

10/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Training on the Job, i futuri marescialli dei Carabinieri fanno esperienza sul territorio aquilano

Cinque allievi della Scuola Marescialli di Firenze impegnati nelle stazioni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Montereale e Tagliacozzo. Incontro con il comandante provinciale Del Campo

Formazione sul campo, contatto diretto con il territorio e conoscenza concreta delle dinamiche operative dell’Arma. È il cuore del progetto “Training on the Job”, il nuovo modello formativo dei Carabinieri che punta a preparare i futuri marescialli attraverso un’esperienza pratica nei reparti territoriali.

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila sono arrivati cinque allievi del 13° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, impegnati da settimane nel tirocinio operativo nelle stazioni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Montereale e Tagliacozzo.

Nella mattinata del 9 maggio i giovani marescialli sono stati ricevuti nella caserma di via del Beato Cesidio dal comandante provinciale, colonnello Salvatore Del Campo, che ha sottolineato il valore della fase pratica del percorso formativo, fondamentale per la crescita professionale ma anche per rafforzare il senso di appartenenza all’Istituzione e il rapporto con i cittadini.

Durante la visita gli allievi hanno partecipato a un briefing sulle attività del Comando Provinciale e delle sue articolazioni operative. Successivamente hanno visitato la Centrale Operativa del 112, il Nucleo Investigativo e il Nucleo Informativo, approfondendo da vicino il lavoro svolto quotidianamente dall’Arma nel contrasto alla criminalità e nel supporto alla collettività.

La nuova modalità di addestramento rappresenta un investimento strategico sul futuro dell’Arma, con l’obiettivo di formare comandanti sempre più preparati e vicini alle esigenze del territorio.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

L'Aquila Carabinieri

Potrebbero interessarti

Sicurezza sul lavoro, stretta dei Carabinieri nel Teramano: attività sospese e denunce tra Alba, Martinsicuro e Roseto

Controlli a tappeto del Nucleo Ispettorato del Lavoro: scoperti impianti pericolosi, assenza di formazione e gravi carenze nella prevenzione. Elevate sanzioni per oltre 27mila euro

Avezzano, controlli antidroga della Polizia: trovata con cocaina nonostante il divieto di dimora

Donna fermata nel centro cittadino durante i servizi straordinari disposti dal Questore Mancini. Era appena uscita dal carcere dopo un arresto per furto aggravato

Pescara, La Polizia locale sequestra due appartamenti Ater occupati abusivamente in via Caduti per servizio

La segnalazione dell'occupazione abusiva è partita dalla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, che si è occupata di tutti gli accertamenti del caso

Truffa agli anziani a Ortona: due giovani arrestati in flagranza dalla Polizia

Fingendosi finanzieri si erano fatti consegnare oro e contanti da un’anziana. Bloccati subito dopo il colpo dagli agenti della Squadra Mobile di Chieti.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb