Training on the Job, i futuri marescialli dei Carabinieri fanno esperienza sul territorio aquilano

Cinque allievi della Scuola Marescialli di Firenze impegnati nelle stazioni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Montereale e Tagliacozzo. Incontro con il comandante provinciale Del Campo

Formazione sul campo, contatto diretto con il territorio e conoscenza concreta delle dinamiche operative dell’Arma. È il cuore del progetto “Training on the Job”, il nuovo modello formativo dei Carabinieri che punta a preparare i futuri marescialli attraverso un’esperienza pratica nei reparti territoriali.

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila sono arrivati cinque allievi del 13° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, impegnati da settimane nel tirocinio operativo nelle stazioni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Montereale e Tagliacozzo.

Nella mattinata del 9 maggio i giovani marescialli sono stati ricevuti nella caserma di via del Beato Cesidio dal comandante provinciale, colonnello Salvatore Del Campo, che ha sottolineato il valore della fase pratica del percorso formativo, fondamentale per la crescita professionale ma anche per rafforzare il senso di appartenenza all’Istituzione e il rapporto con i cittadini.

Durante la visita gli allievi hanno partecipato a un briefing sulle attività del Comando Provinciale e delle sue articolazioni operative. Successivamente hanno visitato la Centrale Operativa del 112, il Nucleo Investigativo e il Nucleo Informativo, approfondendo da vicino il lavoro svolto quotidianamente dall’Arma nel contrasto alla criminalità e nel supporto alla collettività.

La nuova modalità di addestramento rappresenta un investimento strategico sul futuro dell’Arma, con l’obiettivo di formare comandanti sempre più preparati e vicini alle esigenze del territorio.