Tragedia sulla Fondo Valle Sangro, giovane donna di Pescara muore in un incidente stradale

Forse a causa dell'alta velocità il mezzo si è schiantato contro il guard rail.

Tragedia della notte, intorno a mezzanotte, sulla fondovalle Sangro, in territorio di Fossacesia, dove una giovane donna di Pescara, Serena Manzo, 27 anni, residente nel quartiere Rancitelli, è morta in un incidente stradale per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Ortona, agli ordini del Maggiore Alfonso Venturi, intervenuti sul posto per i rilievi.

La donna avrebbe perso il controllo di una Ford Focus con cui viaggiava al alta velocità, per poi schiantarsi contro l’ingresso del casello A14 Val di Sangro, in territorio comunale di Fossacesia.Uno schianto terribile e anomalo.

In un primo momento non era stato possibile verificare l'identità della giovane che non aveva con sé documenti. Poi il riconoscimento. La 27enne, con numerosi precedenti penali alle spalle, viaggiava su un mezzo di proprietà di un anziano, un 81enne di Castel Frentano. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata subito ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di PESCARA ma è deceduta stamane in seguito ai gravi traumi riportati nel terribile impatto. Distrutta l'auto che nello schianto ha perso il motore che è stato recuperato a una distanza di circa 30 metri dall’abitacolo. Un altro aneddoto è rappresentato dal rinvenimento da parte dei Militari dell'Arma, nel cofano del mezzo di un fucile da caccia. Indagini sono in corso.