Lunedì 13 Ottobre 2025

Cronaca

Tragedia in mare a Fossacesia, muore pescatore di Francavilla Al Mare

13/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Antonio Rapino, 61 anni, avrebbe accusato un malore mentre pescava alla foce del Sangro. Il corpo trascinato via dalla corrente e recuperato dai Vigili del Fuoco

FOSSACESIA – Una domenica di relax si è trasformata in tragedia per Antonio Rapino, 61 anni, residente a Francavilla al Mare, morto questa mattina, 13 ottobre, mentre praticava pesca sportiva alla foce del fiume Sangro, a Fossacesia Marina.

L’uomo si trovava in compagnia di un familiare quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un malore, perdendo l’equilibrio e finendo in acqua. Trascinato dalla corrente, non è più riuscito a riemergere.

Immediato l’allarme e l’intervento dei carabinieri di Ortona e dei vigili del fuoco di Lanciano, che dopo alcune ricerche hanno individuato e recuperato il corpo privo di vita del 61enne.

La salma è stata poi trasferita all’obitorio di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

