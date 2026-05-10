Domenica 10 Maggio 2026

Cronaca

Tragedia all’alba a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto

10/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tragedia all’alba a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto

Il giovane era riverso in strada in via Volta. Inutili i tentativi di rianimazione, indaga la polizia

Dramma all’alba di oggi, 10 Maggio, a Pescara, dove un ragazzo di appena 18 anni è stato trovato senza vita in via Volta, accanto alla sua moto. A lanciare l’allarme, intorno alle 5 del mattino, è stato un passante che ha notato il giovane riverso a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Life, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: il ragazzo era già deceduto all’arrivo dei soccorsi.

Presenti anche gli agenti della questura di Pescara, che stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti. Al momento non si esclude l’ipotesi di un incidente stradale. Fondamentali per ricostruire la dinamica potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

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