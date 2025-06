Il 41enne ha perso il controllo della sua Yamaha schiantandosi contro un muro: inutili i soccorsi

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, sul viadotto Histonium di Vasto. Intorno alle 15.30, un motociclista di 41 anni di Cerignola ha perso il controllo della propria Yamaha, andando a impattare violentemente contro uno dei muri perimetrali dell’ex poligono di tiro.

L’impatto non ha lasciato scampo all’uomo, che sarebbe deceduto sul colpo. Inutile l’intervento tempestivo dei sanitari del 118: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vasto e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, non sarebbero coinvolti altri veicoli.