Giovedì 02 Luglio 2026

Cronaca

Tragedia a Silvi Marina: scappa all'alt dei carabinieri e si schianta, muore il passeggero di 43 anni

02/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tragedia a Silvi Marina: scappa all'alt dei carabinieri e si schianta, muore il passeggero di 43 anni

Il conducente del mezzo ha forzato il posto di blocco alla rotatoria Expo 2000 finendo contro la gazzella. Inutili i soccorsi del 118.

Un drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri nei pressi della rotatoria dell’Expo 2000 a Silvi Marina. Il conducente di uno scooterone ha ignorato l'alt dei carabinieri e, nel tentativo di fuggire con una rischiosa inversione a U, si è scontrato con l'auto delle forze dell'ordine, finendo fuori strada.


L'impatto è stato fatale per il passeggero, un uomo di etnia rom di 43 anni che si trovava in regime di semilibertà: nello scontro il casco si è sfilato e l'uomo è morto sul colpo. Inutili i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze. I dettagli dell'accaduto sono al vaglio degli inquirenti.

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