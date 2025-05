Tragedia a Ibiza, muore in discoteca giovane cuoco abruzzese

Alessandro Tocco, 29 anni di Chieti, stroncato con ogni probabilità da un arresto cardiocircolatorio. Disposta l’autopsia. La Guardia Civil non esclude l’ipotesi di sostanze.

Una vacanza-lavoro si è trasformata in tragedia per Alessandro Tocco, 29 anni, giovane cuoco originario di San Giovanni Teatino morto all’alba di ieri in una discoteca di San Antonio, a Ibiza. Il ragazzo, che si trovava sull’isola per un’esperienza stagionale, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nel locale con alcuni amici.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola e dalla Guardia Civil, Tocco si è accasciato a terra poco dopo le 6 del mattino. I soccorsi della discoteca sono intervenuti immediatamente e hanno allertato il 112, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Can Misses, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

La Guardia Civil ha aperto un’inchiesta e non esclude, al momento, l’eventuale assunzione di sostanze come possibile causa del decesso. L’autorità giudiziaria spagnola ha disposto l’autopsia. Le autorità italiane, informate tramite il consolato a Barcellona, sono in contatto con la famiglia.