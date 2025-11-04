Traffico di migranti attraverso Decreto Flussi, arrestato a Pescara capo di organizzazione criminale, 19 indagati

Operazione dei Carabinieri del NIL di Chieti su delega della DDA dell’Aquila: smantellata un’organizzazione che avrebbe fatto entrare illegalmente centinaia di cittadini stranieri. Profitti per oltre 3 milioni di euro

Una vasta operazione contro il traffico internazionale di migranti è stata condotta all’alba dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Chieti, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) dell’Aquila. È finito in carcere un cittadino bengalese di 45 anni, ritenuto il vertice di un’associazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attraverso un uso fraudolento dei cosiddetti decreti flussi.

L’indagine, avviata nel 2022 e coordinata dalla DDA dell’Aquila, ha portato anche alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altre 19 persone – imprenditori, professionisti e intermediari – accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti, tentata estorsione e rapina.

L’operazione, condotta con il supporto dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Pescara, L’Aquila e Teramo, ha permesso di far luce su un sistema ben organizzato che, sfruttando i meccanismi dei decreti flussi, riusciva a far entrare in Italia centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti dal Bangladesh.

Secondo quanto emerso, l’organizzazione creava e gestiva finte proposte di lavoro e società fittizie, necessarie per ottenere visti d’ingresso regolari o falsificati. A collaborare con il gruppo criminale sarebbero stati:

imprenditori compiacenti , disposti a fornire contratti di lavoro falsi o aprire aziende fantasma in occasione dei cosiddetti “click day”;

professionisti incaricati di curare la documentazione per dare parvenza di legalità alle richieste di ingresso;

intermediari operanti anche in Bangladesh, che reclutavano i migranti e ne organizzavano l’arrivo in Italia dietro pagamento di ingenti somme di denaro.

Gli inquirenti stimano un guadagno illecito superiore ai 3 milioni di euro. “Una vera e propria miniera”, la definivano alcuni degli indagati nelle conversazioni intercettate.

Nel corso delle indagini, nel luglio 2024, i Carabinieri del NIL di Chieti avevano già sorpreso a Pescara due imprenditori intenti a consegnare documenti falsi a cittadini stranieri in cambio di denaro.

Il 45enne arrestato, considerato il promotore e coordinatore del sodalizio, curava anche i rapporti con l’estero e avrebbe partecipato personalmente a spedizioni per reclutare connazionali. In un episodio, avrebbe addirittura aggredito e minacciato un suo connazionale per ottenere il pagamento di somme dovute.

Vista la gravità dei reati contestati e l’attualità del rischio di reiterazione, il G.I.P. dell’Aquila ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara.

Per gli altri 19 indagati, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza, non sono state ravvisate esigenze cautelari immediate.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sottolinea come l’attività rientri in una più ampia strategia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, fenomeno strettamente connesso allo sfruttamento lavorativo.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana, ogni persona è da considerarsi non colpevole fino alla condanna definitiva.