Giovedì 16 Aprile 2026

Cronaca

Tossicia, tornano a casa le colonne rubate 30 anni fa

16/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tossicia, tornano a casa le colonne rubate 30 anni fa

I Carabinieri del TPC restituiscono alla comunità di Aquilano due opere sacre trafugate negli anni ’90

Torneranno al loro posto, dopo oltre trent’anni, le due colonne tortili che adornavano l’altare centrale della chiesa di Santa Rufina, nella frazione Aquilano di Tossicia. La restituzione ufficiale è in programma domani, 17 aprile, alle ore 11.

Le preziose opere, sottratte negli anni ’90, sono state recuperate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila all’interno di una struttura ricettiva del Nord Italia, dove erano state collocate.

La cerimonia si svolgerà alla presenza di autorità religiose, civili e militari, oltre che dei cittadini, e rappresenta un momento di forte valore simbolico per l’intera comunità, che riabbraccia una parte della propria storia e identità.

Nel corso dell’incontro, i militari illustreranno le indagini che hanno portato alla localizzazione, al sequestro e al recupero dei beni, finalmente restituiti al luogo da cui erano stati strappati decenni fa.

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